José Ramón López, asesor fiscal: “Como hayas vivido de alquiler desde 2021, es posible que Hacienda te deba mucho dinero”

Para miles de inquilinos en España, firmar un contrato de alquiler desde 2021 no solo suponía asegurar un techo, sino también abrir la puerta a posibles deducciones fiscales. Si no se aplicaron, por desconocimiento o error, puede que estén perdiendo dinero. La clave está en revisar la declaración de la renta y, si procede, reclamar lo que correspondería por ley.

Cuánto te debe Hacienda si has vivido de alquiler los últimos cinco años

El asesor fiscal José Ramón López, conocido en redes sociales como @tu_blog_fiscal, explica que, en un caso real, lograron que la Agencia Tributaria devolviera 300 € por año correspondiente al alquiler, para 2020, 2021 y 2022; un total de 900 €. Como él advierte: “Como hayas vivido en algún momento de alquiler desde 2021… es posible que te deba mucho dinero.”

López señala que existe una creencia generalizada, especialmente en algunas zonas, de que el contrato de alquiler debe datar de antes de 2015 para tener derecho a desgravación. Pero eso sólo se aplica a la deducción estatal. En cambio, las deducciones autonómicas no requieren ese requisito, lo que significa que muchos inquilinos pueden reclamar incluso con contratos firmados recientemente.

Según su recomendación, todavía se pueden solicitar rectificaciones para los ejercicios 2021–2024; pero hay que actuar pronto, porque la prescripción puede impedir que Hacienda devuelva lo que te corresponde.

Qué dicen las normas oficiales y en qué comunidades aplicar

Las deducciones por alquiler en España dependen en gran medida de la comunidad autónoma. La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual está prácticamente cerrada desde 2015: solo se mantiene para quienes tenían derecho antes de esa fecha.

Pero muchas comunidades mantienen sus propias deducciones autonómicas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la deducción permite desgravar el 30 % del alquiler con un límite máximo de 1.237,20 € al año, y con un nuevo umbral de edad de hasta 40 años.

En otras comunidades como Andalucía, Aragón, Canarias o Extremadura, también existen deducciones, aunque con porcentajes y condiciones diferentes (edad, renta máxima, tipo de contrato, requisitos de fianza o ingresos).

El problema, apunta José Ramón, es que muchos inquilinos pasan por alto las deducciones autonómicas, suponen que la deducción estatal está cerrada y no investigan más, o no cumplen todos los requisitos (como ingresos, registro del contrato, acreditación de la fianza, etc.), por lo que acaban renunciando al derecho a reducir su IRPF.

Qué conviene revisar: declaraciones, requisitos y plazos

Para quienes hayan vivido de alquiler en los últimos años, conviene revisar lo siguiente:

Que el contrato estuviera registrado y la fianza correctamente depositada cuando la comunidad lo exige.

y la fianza correctamente depositada cuando la comunidad lo exige. Que la renta declarada y los pagos realizados estén documentados (transferencias, recibos bancarios, justificantes de pago).

(transferencias, recibos bancarios, justificantes de pago). Que se cumplan los requisitos autonómicos: edad, límites de ingresos, residencia habitual en la comunidad, etc.

edad, límites de ingresos, residencia habitual en la comunidad, etc. Que las deducciones no se hayan aplicado ya en declaraciones anteriores; si no fue así, es posible presentar una rectificación de la renta para recuperar lo no deducido.

si no fue así, es posible presentar una rectificación de la renta para recuperar lo no deducido. Tener en cuenta el plazo de prescripción fiscal, que puede variar, así como la caducidad de la deducción estatal en su modalidad clásica.

¿Por qué puede interesar revisar la declaración ahora?

La subida constante del coste del alquiler y la presión sobre los ingresos hacen que cada euro cuente. Una devolución de 300 € por año puede suponer un alivio real para muchas familias jóvenes o con ingresos modestos. Además, la actualización en 2025 de las deducciones autonómicas, especialmente en zonas como Madrid, amplía el número de personas beneficiadas.

También conviene considerar que muchos contratos firmados tras 2021 podrían cumplir los requisitos autonómicos, aunque resulten excluidos de la deducción estatal. Por eso revisar la situación fiscal puede ser una forma de corregir errores de años anteriores y recuperar capacidad adquisitiva.

Vivir de alquiler no es solo un gasto mensual, sino que puede generar derechos fiscales importantes. Si no se han aprovechado en su momento, aún hay margen para reclamarlos, sobre todo mediante las deducciones autonómicas. Para quienes cumplan los requisitos, conviene revisar con calma las declaraciones de los últimos años, 2021 en adelante, y, si corresponde, pedir la rectificación. Podría tratarse de varios cientos de euros de devolución que muchas veces pasan desapercibidos.