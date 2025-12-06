Este 7 de diciembre se producirá un evento astronómico muy raro, pero podremos verlo fácilmente en Europa

Este domingo, justo después del atardecer, habrá un detalle en el cielo que merece la pena mirar: la Luna viajará acompañada por Júpiter. Los astrónomos lo llaman conjunción, aunque en realidad es más simple: desde nuestra perspectiva, ambos cuerpos celestes aparecerán muy cerca, como dos figuras que avanzan juntas por el firmamento. Y lo mejor es que no hace falta telescopio, conocimientos astronómicos ni cielos especialmente oscuros: basta con mirar cuando la Luna empiece a asomarse sobre el horizonte.

Júpiter será fácil de reconocer incluso desde una ciudad. Brilla más que casi todas las estrellas y, a diferencia de ellas, su luz no titila. Estará a “un paso” de la Luna y juntos formarán una estampa muy limpia: la luz del satélite, que por estos días muestra bien su relieve, y el punto firme del planeta más grande del sistema solar. Quien tenga unos prismáticos podrá distinguir los cráteres lunares y quizá, si la noche acompaña, algunos de los satélites de Júpiter, trazados como pequeños puntos alineados a su alrededor.

¿Por qué algo tan sencillo despierta tanta expectación? Por varias razones. En primer lugar, porque es una oportunidad accesible para reconectar con el cielo sin necesidad de equipo especial. También porque ofrece un contraste entre escalas: la Luna, tan cercana que su luz tarda apenas un segundo en llegar a nosotros, y Júpiter, un gigante gaseoso lejano cuya presencia, aun así, puede apreciarse a simple vista. De hecho, la “cara” de Júpiter es tan grande como 40 lunas, lo que hará que este contraste sea aún más evidente.

Pero este fenómeno también tiene otro interés: nos permite observar cómo se mueve el cielo a lo largo de una sola noche. Si uno presta atención, la distancia aparente entre la Luna y Júpiter cambia, el fondo de estrellas se desplaza, las constelaciones se reordenan a nuestro alrededor. Esa dinámica siempre sorprende cuando dejamos de mirar el cielo como algo estático. Es como ver en cámara rápida la coreografía de la bóveda celeste.

Más allá de la belleza, esta conjunción también es una invitación a comprender la escala del sistema solar. La Luna está a unos 384.000 kilómetros; Júpiter, a cientos de millones. Sin embargo, desde aquí parecen casi vecinos. Esa ilusión óptica es uno de los trucos más elegantes de la astronomía: nos permite intuir la distancia a través de la apariencia, aunque sepamos que la proximidad es pura perspectiva.

Este tipo de “encuentros” entre la Luna casi llena y Júpiter no ocurre todos los meses: aunque la conjunción entre ambos se repite aproximadamente una vez al mes, solo cada uno o dos años coinciden en una fase casi llena y a una distancia angular lo bastante pequeña como para crear este efecto visual.

Este 7 de diciembre, la recomendación es sencilla: salir al exterior unos minutos después de la puesta de sol, buscar la Luna y dejar que el ojo se acostumbre. Y eso sí, no esperar que esta conjunción anticipe conductas extrañas, eventos naturales extremos o nos incline a cualquier comportamiento que pueda tener cualquier relación con las constelaciones. En pocas palabras: no confundamos astronomía con astrología, sería como intentar leer las líneas de la mano con un telescopio.