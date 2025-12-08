La Fiscalía, también contra la lona de «Sánchez, corrupto»

La Fiscalía se une a la posición que mantienen tanto Pedro Sánchez como el PSOE de que hay que investigar judicialmente la lona que tacha al presidente del Gobierno de «corrupto» y que fue colocada por Hazte Oír en una fachada frente al Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo.

El fiscal del caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid por un delito de injurias con publicidad opina, en cambio, que el ilícito que podría haber detrás del cartel no sería, concretamente, el citado. El representante del Ministerio Público ve en la lona de la asociación un acto «contra la integridad moral», pero también «de acoso o coacciones» dirigidas a la segunda mayor autoridad del Estado. No descarta, eso sí, que pudiese representar, asimismo, un delito de calumnias contra una autoridad.

Según refleja un escrito remitido a la instructora al que ha tenido acceso LA RAZÓN, atribuye a esta acción de la entidad una pretensión de «humillar y deshonrar» a Sánchez, «mostrando su absoluto desprecio» hacia su persona. El fiscal le llega a acusar de haber «lesionado» de esta forma «su dignidad humana y su integridad».

Por su parte, la abogada del líder socialista intenta trasladar a la jueza que «es evidente» que el cartel «no pretendía injuriar a un ciudadano particular sin más, sino al presidente».

La prueba de ello –según la letrada del presidente– es que la lona incluía, además, las expresiones «caso fiscal general de Pedro Sánchez» o «caso PSOE» y «no solamente casos de su entorno familiar». «Son precisamente estas expresiones las que dejan patente que no se trata de llamar a una persona anónima corrupto, sino que se le llama por su condición de secretario general del PSOE y autoridad».

Además, aprovecha para rechazar las alegaciones con las que la asociación afirmó que su campaña se dirigía contra Sánchez como particular, apuntando a que ni salía en la fotografía con traje ni se incluía la palabra «presidente» en ningún lado. «Es a todas luces irrelevante», dice la Fiscalía, respecto a estos argumentos de la asociación denunciada.

La representante legal del inquilino de Moncloa resalta, además, que se le vincula con corruptelas, pese a que «no está siendo investigado por ningún delito de esta naturaleza estrechamente vinculada a la función pública ni por ninguna otra causa». Y, por ello, merece un reproche penal.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal vuelve a colocarse del lado de Ferraz y el aludido al defender que la medida cautelar de retirar la lona de delante de la Cámara baja fue una decisión judicial «insuficiente». En cuanto a que no pudo «evitar la reiteración de la conducta, al haber sido replicada» ocho días después. Con el despliegue –sostiene el fiscal– de seis pancartas en el puente a la altura de la madrileña área de Tres Olivos, en otro en la M-603 y en la pasarela del Hospital Universitario Ramón y Cajal de la capital.

Resalta también este miembro de la Fiscalía que al día siguiente, el pasado día 28 de mayo, tres trabajadores de Hazte Oír –a los que identifica con nombres y apellidos– proyectaron «un haz de luz hacia la fachada del Congreso» con las palabras «Sánchez, corrupto». Y deja constancia de que su posterior difusión en un vídeo compartido en redes sociales alcanzó un impacto de «al menos, 73.700 reproducciones»,

Tanto desde el Partido Socialista como el propio Sánchez, que está personado en la causa como perjudicado y ejerce la acusación particular, pidieron a la magistrada María Dolores Baeza que prohibiese la difusión del cartel a través de los perfiles digitales de la entidad civil; una web de su propiedad (capo.org) y con la circulación de camiones que lo llevan colocado en su exterior.

De momento, la instructora no ha dado su visto bueno a ampliar, en este sentido, la medida cautelar. Está pendiente que reciba en el escritorio de su despacho el informe solicitado a la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional para aclarar si la campaña sigue actualmente en activo y la identidad personal de sus promotores.

La última novedad del procedimiento, según ha podido saber LA RAZÓN de solventes fuentes jurídicas, es que la Fiscalía Provincial de Madrid ha respondido ya a la cuestión que le planteó la jueza Baeza. Quiso saber si la institución abrió en algún momento diligencias de investigación sobre la circulación de camiones con la imagen de la lona y, en caso de existir, adjuntándose copia de lo actuado». La Sección de Delitos de Odio y Discriminación traslada a la magistrada que las diligencias reseñadas por Hazte Oír no se refieren a «los mismos hechos». Dado que, como informó este diario, aquella investigación de la Fiscalía madrileña se limitó a aclarar si suponía un delito odio el «Capobus» que llamaba «capo» al presidente, pedía su «dimisión» y hablaba de la «famiglia» en relación a las causas judiciales que afectan a su entorno.