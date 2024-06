El submarino: Planas y la fruta

La jornada del pasado miércoles en Las Ventas deparó escenas de lo más curiosas. Y no sólo por la presencia del Rey Felipe VI y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que fueron de los más jaleados por el respetable. Todo lo contrario que el ministro de Agricultura, Luis Planas, que pasó desapercibido y en la irrelevancia más absoluta. No faltó, por cierto, el célebre lema de «Me gusta la fruta», lanzado por algunos aficionados, y ante el que no consta que Planas se inmutase porque le tapaba, pillín, una columna. ¿Qué dirá Urtasun?