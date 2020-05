Investigación y tesis doctorales, también a distancia

Por primera vez en las Universidades CEU, se ha llevado a cabo la defensa de una Tesis Doctoral online. La nueva doctora Sara Pérez Fuentes, del Programa en Ciencia y Tecnología de la Salud, de la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO), ha defendido telemáticamente su Tesis Doctoral titulada “Study about two challenges of rabbit production: characterization of recent S. Aureus ourbreaks and assessment of the health of rabbit does in five different housing systems”, bajo la dirección de los doctores y profesores universitarios Juan Manuel Corpa Arenas y Laura Selva Martínez, obteniendo la máxima calificación de sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad. La defensa contó con 60 invitados en esta sesión pública.

Con motivo de la situación del estado de alarma, la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO) aprobó la opción del depósito y defensa Tesis Doctorales utilizando medios telemáticos. Así, tanto los miembros del tribunal como el doctorando pueden comparecer mediante videoconferencia y en sesión pública, asegurando que se cumplen todas las exigencias establecidas y de transparencia durante el proceso de lectura y defensa, así como la posterior evaluación, en sesión privada, por parte de los miembros del tribunal.

Dado que las defensas de tesis doctorales tienen el carácter de sesiones públicas, las tecnologías proporcionan transparencia y visibilidad, potencialmente mundial, a estos relevantes eventos académicos, permitiendo la asistencia remota de cualquier investigador o interesado en la materia. Ello aporta una nueva dimensión en la divulgación de la investigación y contribuye a la universalización real del conocimiento. La ampliación virtual de las salas de tesis doctoral introduce un factor de difusión nacional e internacional inigualable para las investigaciones presentadas, lo que implica una evidente globalización de la ciencia que no era posible en las defensas tradicionales, habitualmente presenciadas por pocos y allegados del doctorando.