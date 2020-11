PP, Cs y Vox en pie y con gritos de “libertad” en el Congreso contra la reforma educativa

Después de siete años de vigencia de la “ley Wert”, el Gobierno de coalición está más cerca de conseguir una de sus promesas electorales: enterrarla y sacar adelante la octava reforma educativa de la democracia: la Lomloe, popularmente conocida como “ley Celaá”. Si consigue los 176 votos que necesita, como parece probable, continuará su itinerancia hasta el Senado pero, el tramo más duro de la tramitación ya habría pasado. Y se ha hecho gracias al apoyo de grupos nacionalistas y de sus socios de Unidas Podemos. Y a un alto precio. Se ha endurecido aún más el proyecto a su paso por el Congreso, donde se ha introducido que el castellano deje de ser lengua vehicular en la educación y se asfixia aún más a la concertada para implantar la educación pública como eje vertebrador del sistema que garantice este derecho y que prive de conciertos a los alumnos que educan a niños y niñas en aulas separadas. Hay más cesiones a las autonomías con lengua propia para que determinen qué es lo que deben estudiar los niños, en detrimento del Estado, los títulos se devalúan al poder obtenerlos con suspensos, y aunque la Religión queda degradada, porque no servirá ni para hacer media ni para conseguir una beca, los grupos de izquierdas no han cejado en su intento de sacar la Religión del currículo educativo sin éxito, porque supondría incumplir los acuerdos Iglesia-Estado.

Por eso Esquerra no ocultaba su satisfacción por el “avance” y el deber moral” de derogar la ley Wert que “pretendía españolizar a los niños catalanes”. “Nunca habíamos llegado a tener un nivel competencial tan alto y blindar la inmersión en Cataluña es más que un triunfo. Esta ley establece que la lengua vehicular en la educación se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomia y en Cataluña es el catalán”, ha dicho Montserrat Bassa, del Grupo Republicano. Y por si aún quedaba alguna duda sobre el blindaje de la inmersión lingüística, se dirigió a los diputados de JxCat y a la CUP, se dirigió a ellos para hacerles la aclaración: “Vean la indignación de la derecha: lo llaman canallada”. También se congratuló de que se haya introducido la educación afectivo sexual en las aulas y de que se haya introducido en las aulas “Cultura Religiosa”, aunque la Religión no haya quedado fuera del currículo, como hubieran deseado.

Especialmente críticos con la reforma educativa fueron PP, Cs y Vox, que escenificaron su malestar con la ley al final del debate poniéndose en en pie en sus escaños y con gritos de “¡libertad!” durante varios minutos mientras la bancada socialista prorrumpía en un sonoro aplauso a su portavoz de Educación, Luz Martínez Seijo, que acababa de intervenir.

La portavoz del Grupo Popular, Sandra Moneo, ya avisó de que su partido no se va a quedar de brazos cruzados para “frenar la deriva autoritaria de la ley” que no reconoce al castellano como lengua vehicular , “es profundamente ideologizada y asfixia al que no se somete al pensamiento único”. Lo más grave, para la diputada popular, es que destierra el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y “certifica la ruptura con la Constitución”. Y volvió a insistir: “supriman la disposición adicional cuarta” que afecta a la educación especial y con la que, a su juicio, se pretende acabar con los colegios de educación especial para integrar a los niños en centros ordinarios.

El PP, de hecho, ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional la norma. Varias comunidades autónomas en las que gobiernan los populares también han anunciado que lo harán, como Madrid y Murcia y buscan las vías legales para no aplicar la norma porque consideran que la ambigüedad en su redacción permite, precisamente, no aplicar algunas partes del redactado.