Becas Erasmus: Una aventura personal que también mejora tu capacidad profesional

Desde 2014 lleva en marcha Erasmus +, el Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud y Deporte para el periodo 2014-2020. Durante estos seis años, más de 4 millones de personas (estudiantes, profesores, maestros, formadores, educadores y trabajadores en el ámbito de la educación) han tenido la posibilidad de trasladarse a Europa para potenciar su formación e impulsar sus perspectivas laborales y desarrollo personal. Solamente en nuestro país, se han podido beneficiar más de 600.000 personas.

Una de ellas es Almudena Álvarez, estudiante de sociología en la Universidad Carlos III de Madrid, y durante el curso 2019-2020 alumna de la Universidad SciencesPo de París gracias a las Becas Santander Erasmus. “Tomé la decisión de irme de Erasmus porque suponía un reto personal para mí. A pesar de que siempre he sido bastante sociable y me ha gustado viajar, tenía ganas de romper barreras y miedos personales a tener que ser totalmente independiente y ganar la sensación de valerme por mí misma”, nos explica Almudena.

La importancia de ser Erasmus

Competencia en idiomas, futuro profesional, experiencia única, amistades para toda la vida, madurez e independencia o aumento de la tolerancia son algunos de beneficios de ser Erasmus. “El simple hecho de haberlo hecho creo se valora muy positivamente en el ámbito profesional. La capacidad de haberme integrado en otra cultura, ponerme en los pies de otra gente, me ha parecido muy importante. Muchas veces pensamos que es similar. De hecho, yo pensaba ‘bueno, es Francia, no será muy diferente’, pero estaba equivocada. También lo he aprovechado para aprender otro idioma como es el francés. Eso es un punto muy a mi favor. La elección de universidad también fue fundamental, me ha permitido abrir los ojos a otros modelos educativos”, cuenta Almudena Álvarez.

“Ha sido un descubrimiento personal”, comparte. Y es que uno de los mayores beneficios radica sin duda en el desarrollo individual. No es casualidad que el lema del programa Erasmus sea ‘Cambiando vidas, abriendo mentes’. “Ha sido uno de los años en los que he ganado más confianza en mí misma. La posibilidad de salir de tu círculo y tu burbuja te ayuda mucho a presentarte tal cual eres. Ha sido muy guay en el sentido de que no necesitaba tener el background de mi familia o amigos para sentirme bien, he explorado nuevas facetas de mí misma y he aprendido a ser aceptada y aceptar a otros tal cual son”, asegura Almudena.

Los llamados ‘Erasmus de la pandemia’ han visto frustrada e interrumpida una experiencia única. En palabras de Almudena, “ha sido una faena. Es cierto que todo el mundo sufrió el parón, pero que detuviesen esta experiencia, que es única entre un millón, fue una faena. Que se acabara así de golpe me dio mucha pena y me costó darme cuenta y entender que se había acabado. Hasta el final estuve pensando que podría volver”.

Colaboración público-privada para abordar el impacto de la pandemia

A lo largo de los 33 años de existencia del programa Erasmus, diferentes entidades privadas han ido demostrando interés por esta columna vertebral de la educación superior en Europa. Banco Santander es una de ellas. Por ello, el pasado 10 de diciembre el ministro de Universidades, Manuel Castells, el presidente de Crue Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos, y la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, sellaron por tercera vez su estrecha colaboración para la puesta en marcha de las Becas Santander Erasmus 2021/2022. Para Ana Botín, “no hay mejor inversión que la educación para avanzar hacia un nuevo modelo más productivo, abierto, inclusivo y sostenible, basado en el conocimiento y en el talento”.

Esta es ya la III edición de las Becas Santander Erasmus, y contará con una financiación de más de 1,3 millones de euros para la concesión de 2.152 becas y ayudas de 2.000 y 500 euros a jóvenes que quieran cursar sus estudios en un centro educativo de la Unión Europea y realizar prácticas profesionales internacionales. “Empecemos por reformas de poco coste y mucho impacto” porque, “es esencial acelerar la integración de las nuevas tecnologías en la educación, fomentar las capacidades y habilidades adecuadas desde la universidad para impulsar la empleabilidad, el emprendimiento y una investigación científica eficaz vinculada a los procesos de innovación y creación de empresas”, ha añadido Botín.

Con estas becas, Banco Santander sigue apostando por la internacionalización en la educación y por el progreso de los estudiantes, apoyando especialmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los jóvenes que quieran optar a una Beca Santander Erasmus, pueden realizar su inscripción a través de la plataforma www.becas-santander.com hasta el 15 de marzo de 2021.