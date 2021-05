La educación del siglo XXI: un profesor que es un guía y un estudiante más activo

OBS nace en 2006 como la primera Business School 100 % online en español. Hoy hablamos de OBS como the School of Now born online. Ofrecemos programas de Máster con duración de un año y foco en el management. Tenemos más de 40 programas en nuestra propuesta pedagógica y alrededor de 4000 alumnos cada año. Ofrecemos a nuestros alumnos una formación global para que puedan ser líderes en el mundo empresarial del futuro y para que pueden ser motor del cambio. Ponemos a los estudiantes en el centro de nuestra preocupación y tenemos como objetivo principal la mejora profesional de nuestros estudiantes. Se trata de ayudarles a avanzar en su carrera profesional y por tanto OBS está siempre muy cerca de la realidad empresarial.

La educación online de OBS Business School tiene el apoyo de un modelo pedagógico muy sólido que consiste en un seguimiento muy cercano e intenso del alumno de forma que se mantiene su interés por el programa que está cursando. En el caso de OBS, el seguimiento se hace tanto a través de los profesores como de program managers que aseguran el seguimiento diario del estudiante. El profesor es cada vez más un guía/moderador y el estudiante es cada más activo en el proceso de aprendizaje.

Es crucial que el estudiante online se adapte a los entornos digitales con naturalidad. Los entornos de aprendizaje online son flexibles en relación a los horarios pero el estudiante debe ser riguroso con sus entregas y seguir el programa de forma metódica y continua.

Recomendamos aprovechar las dinámicas de equipo en los entornos pedagógicos online y aprovechar el networking con estudiantes que provienen de todas partes del mundo.

OBS Business School trabaja de forma incesante por mejorar el modelo pedagógico de la escuela y aprovechar como ventaja competitiva los nuevos recursos digitales. La tecnología se convierte en un aliado crucial para el proceso de aprendizaje y en un facilitador para nuestros alumnos que trabajan en un entorno online muy flexible en horarios y a la vez con el máximo rigor en relación a la calidad académica.

Cada vez más incluimos de forma transversal en nuestros programas las soft skills como por ejemplo las habilidades sociales, las habilidades de comunicación y la inteligencia emocional además de seguir trabajando en habilidades transversales como es la capacidad de liderazgo.

El triángulo pedagógico mágico de OBS Business School está formado por los directores de programa, los profesores practitioners y los program managers o tutores académicos. Desde Dirección Académica de OBS Business School buscamos directores de programa que sean figuras de prestigio en la materia en cuestión y puedan plantear un Máster y sus contenidos con sentido y lógica interna.

A su vez los directores de programa en un sistema de cascada pedagógica nos ofrecen una propuesta de profesores para sus Másters. Trabajamos con 450 profesores practitioners de prestigio que son referencia en su área de impartición. Son profesores que son profesionales en activo en sus áreas de impartición y que a su vez serán debidamente formados en el modelo pedagógico de OBS Business School. La formación que dirigimos desde Dirección Académica incluye la formación inicial del profesorado y la formación continua de nuestro claustro.

Los program managers o tutores académicos ofrecen un seguimiento personalizado a los alumnos de forma que sigan el curso día a día, se conecten, entreguen las actividades y asegurando así el engagement continuo de los estudiantes que tenemos. De esta manera 9 de cada diez estudiantes finalizan los estudios con nosotros de forma satisfactoria. Nuestra metodología STUDENT ON pone el estudiante en el centro de nuestro modelo.

OBS nace en 2006 con una propuesta pedagógica de Masters en Management. El mercado ha evolucionado mucho desde el nacimiento de OBS y la institución se adapta lo más rápidamente posible al contexto cambiante. Así, en los últimos años OBS ha entendido la necesidad de perfilarse de forma más clara según los perfiles de sus estudiantes que requieren especialización en las materias que impartimos. Concretamente, vislumbramos las necesidades en el mercado en relación a dos nichos temáticos: temas de innovación y tecnología y temas en relación a la gestión de la salud además de los temas generalistas de Management que ya cubríamos desde nuestra propuesta. Por esta razón, creamos tres escuelas en management para poder dar respuesta a estos perfiles especializados.