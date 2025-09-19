La educación de los niños en Estados Unidos asombra a la influencer catalana Mariona Falomí: “Todavía no puedo creerlo’”

Mariona Falomí, una joven catalana residente en Atlanta, EE UU se ha convertido en una pequeña sensación en TikTok al compartir su sorpresa por la educación verbal que observan los niños estadounidenses. Su experiencia, narrada en vídeos con miles de reproducciones, evidencia un nivel de cortesía y respeto que impacta incluso a los adultos.

Desde edades tempranas, los niños utilizan expresiones como "please", "thank you" y "excuse me", que no solo representan modales, sino que configuran la base de sus interacciones diarias. Para Mariona, esta insistencia en la educación verbal resulta “alucinante”, ya que contrasta notablemente con lo habitual en otros países, incluido España.

Los comentarios en sus publicaciones reflejan la admiración de muchos y, a la vez, cierta autocrítica por la educación cívica recibida en su país. Usuarios destacan que estos gestos de respeto deberían ser más comunes y valoran la oportunidad de aprender de modelos culturales distintos.

La esencia de la cortesía y su impacto cultural

Mariona cuenta una anécdota que ejemplifica la profundidad de esta educación: uno de los niños respondió a un desconocido con un “thank you, gentleman”, un gesto que va más allá de la formalidad y refleja una educación sistemática fomentada tanto en la familia como en la escuela. Este comportamiento, según la influencer catalana, no es aislado, sino habitual, especialmente en la región sur de Estados Unidos, donde los modales se integran intensamente en la socialización infantil.

La joven reflexiona sobre cómo estas prácticas refuerzan valores de respeto y convivencia, invitando a comparar los modelos educativos y a cuestionar qué elementos podrían trasladarse a otras sociedades. Su testimonio se convierte así en un puente entre culturas, resaltando la importancia de la educación en la formación de ciudadanos corteses y responsables.

Cada gesto amable, cada expresión de respeto, se presenta como un pequeño recordatorio de la riqueza cultural que surge al observar y aprender de las diferencias, promoviendo un diálogo abierto sobre educación, valores y convivencia.