Un gimnasio en Finlandia engaña a decenas de ancianos haciéndose pasar por un centro de salud

Las autoridades finlandesas investigan un presunto fraude en la ciudad de Jyväskylä, en el centro del país, donde un gimnasio habría hecho creer a numerosos ancianos que contrataban servicios de rehabilitación vinculados al hospital local. Lo que en un principio se presentó como chequeos médicos gratuitos cerca del hospital resultó ser una trampa para inscribirlos en contratos de gimnasio con compromisos económicos de varios miles de euros.

Los afectados fueron captados mediante una campaña que ofrecía evaluaciones de salud sin coste. La falta de identificación corporativa favoreció la confusión, ya que el local no teníalogotipo visible ni página web oficial que permitiera comprobar las condiciones reales.

Las víctimas aseguran que fueron sometidas a tácticas de presión para firmar contratos inmediatos. Estos incluían cláusulas abusivas que dificultaban su cancelación, además de cargos adicionales por servicios como pruebas físicas o controles de peso.

El hospital de Jyväskylä negó cualquier relación con el gimnasio y rechazó que existiera convenio alguno. Según los denunciantes, nunca recibieron información clara sobre la verdadera naturaleza del servicio. Afirman haberse sentido presionados y engañados para aceptar unas condiciones que, de haberlas comprendido en su totalidad, jamás habrían firmado.

La autoridad finlandesa de competencia y consumo ha recibido numerosas reclamaciones y ha trasladado el caso a la Policía de Finlandia Interior. Las investigaciones intentan determinar si se trata de un fraude o de prácticas comerciales desleales.