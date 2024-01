Un profesor responde al desesperado llanto de una niña por la cantidad de deberes en vacaciones: "Me parece una locura"

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no fue el único acontecimiento destacado el pasado 22 de diciembre. Mientras muchos niños anticipaban con alegría el inicio de las vacaciones navideñas, una niña vivió un drama viral en TikTok, que acumula más de 7 millones de visualizaciones, al descubrir la abrumadora cantidad de deberes que debía completar antes de regresar a clases en enero.

Nuria Ruiz, una usuaria de TikTok, compartió un vídeo que captura la reacción desgarradora de su hermana menor al darse cuenta de la larga lista de tareas pendientes. La pequeña, en medio de un ataque de nervios, buscó la ayuda de su hermana mayor y su prima para cumplir con las responsabilidades académicas olvidadas durante las fiestas.

Entre sollozos y lágrimas, la niña expresó temor a ser reprendida por no cumplir con las tareas asignadas. "Que me van a reñir, que me van a reñir", exclamaba. La situación se volvió aún más cómica cuando, a pesar de recibir ayuda, la pequeña continuó llorando y hasta sugirió la necesidad de consultar a un psicólogo: "Tengo que ir a un psicólogo, pero ya, porque no es normal".

Más recientemente, el profesor Álvaro Patón, reconocido en TikTok, se ha convertido en protagonista al responder al vídeo. En su declaración, el docente abordó la polémica sobre las tareas durante las vacaciones. "Yo soy el primero que piensa que si una persona ha hecho su trabajo y las cosas bien, no tiene por qué tener tarea en vacaciones", afirmó.

Álvaro reveló que, en su caso particular, él solo asignó la lectura de un libro y un breve resumen, aunque advierte sobre la necesidad de repasar para aquellos estudiantes que sí lo necesitan. "Desconozco si le han mandado la tarea a ella porque lo necesita o a toda la clase, pero me parece un poco locura. Aquí veo dos grandes problemas, uno que no se haya organizado y otro la excesiva carga de trabajo", comentó el profesor en relación con el caso específico de la niña viral.

La polémica se ha visto también reflejada en la sección de comentarios. Mientras algunos usuarios apoyan la idea de tareas moderadas durante las vacaciones, otros argumentan que ese periodo debería destinarse completamente al disfrute y descanso. "Las vacaciones son para disfrutar si son vacaciones son vacaciones", dice el comentario con más 'me gusta'.