¿Será el verano de 2023 más caluroso que el de 2022? Esta es la última previsión del tiempo de la AEMET

En los últimos años, España ha experimentado veranos más cálidos de lo normal. El de 2022 fue extremadamente caluroso, con una temperatura media sobre la península de 24,0 °C, 2,2 °C por encima de la media. Pero lo que viene podría ser aún peor.

La última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que este verano será, con mucha probabilidad, más cálido de lo normal en la Península, Canarias y Baleares, y que las lluvias que caigan no serán suficientes para aliviar la situación de sequía que padece nuestro país. El pronóstico para junio, julio y agosto apunta a que con "muy alta probabilidad", superior al 70 %, el verano será más cálido en toda España, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.

"No sabemos si se tratará de un verano tan extremo en cuanto a altas temperaturas como el del año pasado, que fue el más cálido de la serie histórica, pero hay entre un 50 y un 70 % de probabilidades de que se trate de un verano muy cálido, es decir, de que se encuentre entre el 20 % de los veranos más cálidos de las últimas tres décadas", ha subrayado Del Campo.

En julio de 2022 se superaron todos los récord. La temperatura media nacional fue de 26,6ºC, por lo que se convirtió en el mes más cálido jamás vivido desde que existen registros. Ese mes también se registró un ola de calor extrema, entre los días 9 y 26, Fue la ola de calor más importante de España por los datos que dejó en cuanto a intensidad, extensión y duración. Así, llegaron a superarse los 45ºC en puntos del sur del país, con un valor puntual de 46ºC en la provincia de Sevilla. Además, hubo otras dos olas de calor durante el verano, una de ellas en la primera quincena del mes de junio, algo que es muy poco habitual.

¿Lloverá?

En cuanto a las precipitaciones, la tendencia que muestra en los modelos de predicción no es muy clara y no es descartable que, sobre todo en junio, puedan hacer acto de presencia las tormentas. En cualquier caso, "no parece que las lluvias que caerán durante el verano vayan a ser suficientes, ni mucho menos, para aliviar la situación de sequía meteorológica que padece España", ha advertido el portavoz de la Aemet. Según el experto, para saber si llueve lo suficiente para paliar la escasez de agua, habrá que esperar al otoño y cómo llega en cuanto a las lluvias, "porque ahora mismo es imposible saberlo".