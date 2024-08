Las temidas 'olas fantasma': ¿Qué son y por qué resultan tan peligrosas?

El oleaje en la mayoría de playas de España, especialmente las que dan al Mar Mediterráneo, suelen llegar hasta la costa bastante disminuidas y no constituyen ningún peligro si se guardan las precauciones. Sin embargo, la falta de prudencia o la desatención a las indicaciones de seguridad (como las banderas amarillas o rojas) acaban provocando cada año cientos de accidentes mortales que podrían haberse evitado.

En nuestro país se produjeron, tan solo el año pasado, 422 muertes por ahogamiento no intencionado. Más de la mitad se dieron en playas o entornos cercanos a la costa y, principalmente, cuando no estaban en funcionamiento los dispositivos o personas de vigilancia que velan por la seguridad. Únicamente en ese mes de junio de 2024 se han producido, lamentablemente, 61 muertes por ahogamiento.

Aunque el mar parezca en calma, hay veces en las que, de la nada, llega una ola enorme y con gran inercia, que puede provocar serios daños y riesgos para la salud a los bañistas o navegantes a lo que haya cogido desprevenidos. Es el caso de las llamadas 'olas fantasma', un mal del que ya están advirtiendo varios expertos y que si no se evita, puede traer graves consecuencias.

¿Qué son las 'olas fantasma' y cómo se producen?

Esta clase de oleaje ha recibido esta denominación porque, como los seres fantasmagóricos hechos de 'ectoplasma' de las leyendas, aparece de la nada y es capaz de arrebatarle la vida en un segundo a sus víctimas. Además, puede ocurrir tanto en las zonas de primera línea de costa como en alta mar, por lo que nadie se salva del riesgo.

Las 'olas fantasma' se dan cuando entre dos olas perfectamente normales y nada peligrosas, se sucede una corriente gigante y muy fuerte, con una capacidad de arrastre y una inercia exageradas. El peligro principal de las 'olas fantasma' es que casi no se puede percibir su llegada hasta que están rompiendo o se encuentran inmediatamente en frente a uno.

Otras olas de gran tamaño también pueden ser peligrosas, pero al poder observarse desde lo lejos y avisar de su venida, el riesgo que implican es infinitamente menor. Como explica el experto en supervivencia y seguridad ciudadana Miguel Assal, más conocido en redes sociales como @miguelassal, las 'olas fantasma' pueden ser un gran peligro, especialmente en zonas de acantilados.

Tal y como narra el técnico de emergencias más famoso de internet, las 'olas fantasma', también conocidas como 'series de olas errantes', pueden hacer que se pase de "un día de relax" a "luchar por sobrevivir" de un instante a otro. Miguel Assal aconsejaba "no confiarse nunca en un mar en calma en zonas de acantilado".

Toda clase de fuertes masas de agua que aparecen de repente y por sorpresa pueden suponer un peligro mortal. Si no se actúa a tiempo y no se consigue salir del agua antes de que te envuelvan las rápidas corrientes, es muy probable que pierdas la vida. El experto aconseja entonces que "estés donde estés y aunque haya mucha calma, ten siempre preparado un plan de salida de emergencia", y concluía "los que se preparan, se salvan; los que se confían, en ocasiones, no pueden contarlo".

Consejos del 112 para evitar ahogamientos

Los servicios de emergencias se han visto obligados a lanzar una serie de importantes recomendaciones debido a la preocupante cantidad de ahogamientos que se están produciendo en España en los últimos años.

Bañarse solo en lugares permitidos y vigilados. Si estás en una playa, infórmate sobre las banderas y señales de advertencia que indiquen las condiciones del mar.

Los menores deben estar siempre acompañados. Es importante que nos niños que no saben nadar bien lleven ayudas de flotación, como flotadores o manguitos.

Los adultos también deben protegerse. Lo más importante es evitar comportamientos negligentes, que puedan poner en riesgo la seguridad. Si sufrimos alguna condición médica, como puede ser la epilepsia, es importante mantener a alguien informado y atento a nuestro lado.

Desde el SUMMA 112 recuerdan también la importancia de abstenerse de consumir alcohol u otras drogas antes o durante el baño. La moderación y la prudencia pueden salvarnos la vida.