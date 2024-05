Verano 2024: ¿Seguirá habiendo medusas azules en las playas?

Con las temperaturas más altas que se han dado en estas últimas semanas de primavera, muchas son las personas que han acudido a las playas de la costa española para aprovechar el buen tiempo y disfrutar un rato del mar.

Sin embargo, poder disfrutar de la playa no solo depende del calor, hay otros factores que pueden arruinar un día maravilloso cerca del mar: el viento, la contaminación, un aforo demasiado copado, etc. Pero por el momento, no se están dando casi estos sucesos, aunque acecha otro peligro.

Se trata de la llegada masiva durante esta primavera a las costas de España de una especie que está invadiendo numerosamente las playas: las medusas. Unos seres vivos azulados y de consistencia como de gelatina están colmando por millares las maravillosas playas de nuestro país.

¿Qué son las medusas azules?

Estos animales parecidos a un flan azul gigante que se conocen popularmente como medusas azules, realmente no pertenecen a esta familia de invertebrados, aunque sí que guarden gran parentesco. Su nombre científico es "Varella varella", y pertenecen a la familia de los hidrozoos, no al de las medusas.

Además de por su color azul tan llamativo, son fácilmente reconocibles por una cresta que tienen en la parte superior y funciona como una especie de vela que les ayuda a desplazarse. Por debajo del cuerpo, orientados hacia abajo, tienen unos tentáculos que les ayudan a atrapar el plancton, la base fundamental de su alimentación.

Son organismos prácticamente sésiles, ya que no disponen de ningún medio de locomoción que les ayude a desplazarse, dependiendo únicamente de las corrientes marinas y de la acción del viento para moverse. Esto les deja a merced de los factores ambientales, lo que a veces se traduce en varamientos masivos en las playas, como los que se están dando en las costas de España estas últimas semanas.

¿Cómo de peligrosas son las medusas azules?

Los ejemplares adultos de esta clase de hidrozoo suelen medir entre tres y seis centímetros, aunque pueden llegar incluso a los diez centímetros de longitud. Se debe tener cuidado para no pisarlas cuando se camina por la arena de la playa ni chocarse con ellas mientras se nada en el mar, aunque no suponen grandes peligros.

Como todos los miembros de su filo, la "Varella varella" dispone en sus tentáculos de un mecanismo de defensa en forma de cnidocitos. Estos cnidocitos son unas células urticantes que liberan toxinas al contacto con otro ser vivo y que pueden causar problemas de salud.

Sin embargo, a diferencia de muchas medusas, esta clase de hidrozoo posee unas toxinas que son, en la mayoría de los casos, inofensivas para el ser humano, ya que no tienen la capacidad de atravesar la piel. Sin embargo, los nematocistos, los órganos subcelulares por los que inyectan las toxinas, de estos hidrozoos pueden llegar a causar algunos problemas al entrar en contacto con heridas o con los ojos.

Aunque no hay motivos para que cunda el pánico por la presencia de las "medusas azules", lo cierto es que se deben guardar ciertas precauciones hacia ellas. Pueden llegar a ser incómodas a la hora de disfrutar de un día de playa, pero nos constituyen una amenaza moral para el ser humano.

La activista por el medio ambiente e influencer @lizlivingblue compartía hace unas semanas un vídeo en el que se encontraba cientos de estos animales sobre la arena mientras realizaba una de sus tareas rutinarias de limpieza en una playa.

¿Hasta cuándo durará la invasión de la costa?

El sector turístico es el más preocupado por los varamientos masivos de estos animales invertebrados, que están apareciendo de manera supernumeraria tanto en las costas mediterráneas como en las atlánticas y cantábricas del norte de la Península Ibérica.

La "Varella varella" ha sido clasificada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como un organismo que supone "ninguna peligrosidad" para el bañista.

Según ha informado Eltiempo.es, la presencia de estos hidrozoos azulados son mucho más frecuentes en primavera que en verano. Los expertos abogan por mantener la calma, ya que lo habitual sería que los varamientos masivos de esta especie prácticamente desaparezcan con la llegada de la estación más cálida.

Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan suceder otras llegadas en masa de otras especies de cnidarias, incluyendo las medusas, por lo que, ante la duda, es mejor evitar a cualquier clase de estos animales.