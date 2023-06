1,65 millones de solicitudes para votar por correo a dos semanas de cerrar el plazo

Cuando el pasado 29 de mayo, el presidente del gobierno Pedro Sánchez comunicó que adelantaba las elecciones generales refugiéndose en el descalabro electoral que había sufrido el Partido Socialista en las municipales, muchos pensaron que podría tratarse de una estrategia política que perseguía la baja participación. Convocar unos comicios en pleno mes de julio, la época preferida por buena parte de los españoles para disfrutar de sus merecidas vacaciones, podría hacer que muchas personas decidieran no acudir a las urnas y aumentara la abstención. Pero parece que no va a ser así...

Se ha disparado el voto por correo. A dos semanas de que termine el plazo para pedir el voto por correo, según informa Ep, ya se han recibido 1,65 millones de solicitudes. Yno parece que la cifra vaya a quedarse ahí. Teniendo en cuenta que quedan 15 días para poder acogerse a este sistema de votos, CC OO estima que la cifra podría cerrarse en más de dos millones y medio.

Los españoles no parecen estar dispuestos a renunciar a sus vacaciones, pero tampoco a ejercer su derecho al voto. De ahí que muchos hayan optado por acogerse a este sistema de votos. Laura López forma parte de los más de millón y medio de españoles que ya han solicitado el voto por correo. "No me extraña nada que se esté disparando el voto por correo. Creo que todo el mundo, de cualquier ideología, tiene ganas de expresarse". Aún así, teme que muchos de estos votos no lleguen a buen puerto: "No voy a estar todo el mes de julio en el mismo lugar y me da miedo que cuando Correos venga a entregarme la documentación no me localice. Si no llega a tiempo, no podré votar. Esto le puede ocurrir a mucha gente", añade.

¿Cómo tiene que proceder Correos?

El plazo para solicitar esta modalidad de sufragio termina el próximo 13 de julio. A partir de este momento, Correos deberá proceder a validar todas las solicitudes recibidas. Los sindicatos (concretamente CSIF) ha exigido a Correos unos contratos de refuerzo durante este periodo de vacaciones para poder realizar una buena gestión y garantizar el voto por correo.