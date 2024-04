Teresa Freixes y Nicolás Redondo piden no votar a Salvador Illa: "No puede venderse como un candidato constitucionalista"

Las elecciones catalanas serán un plebiscito en toda regla a la "política de reconciliación" emprendida por el PSOE a nivel nacional en el Gobierno. En estas elecciones se examinará si los indultos y la amnistía son avalados por la sociedad catalana y se traducen en un aval mayoritaria al PSC o si, por contra, se repite la mayoría independentista, lo que significaría un aviso directo al Ejecutivo socialista.

El PSOE, que se erige como fuerza constitucionalista en Cataluña y tratará de sacar rédito, con el propio Pedro Sánchez a la cabeza, de la ley de amnistía que llegará en la inmediatez de las elecciones catalanas al Congreso de los Diputados. Ante este escenario, figuras políticas y relevantes en el mundo constitucionalista o de la cultura como Teresa Freixes, Nicolás Redondo, Sergio Fidalgo y Joaquin Villanueva firman un manifiesto pidiendo erl voto constitucionalista en las elecciones catalanas "no pudiendo considerar el voto al PSC como tal".

El manifiesto que lleva por título "Por un voto constitucionalista sin engaños" busca mostrar la preocupación de los impulsores de las "consecuencias" que pueden tener las próximas elecciones catalanas. "Los independentistas nunca han tenido fuerza ni capacidad para lograr la quiebra de la nación española, pero en determinados momentos de la historia han sido capaces de cercenar las experiencias democráticas de los españoles", advierten. Ante esto, si bien creen que no podrán lograr sus objetivos en las elecciones catalanas, sí tendrán "capacidad para truncar nuestra voluntad de ser ciudadanos de una democracia asentada y equiparable a las de nuestro entorno".

Advierten de que "fruto de la desordenada ambición de un dirigente político y sus alianzas" podría correr un "peligro evidente la convivencia pacífica y libre entre españoles". Analizan que con los indultos y la ley de amnistía, los independentistas son "más poderosos y donminan con mano de hierro la política catalana y tienen secuestrada a la española"

Dibujando este escenario, los impulsores buscan que el electorado catalán sea "consciente de la importancia de su voto". Pìden no dejarse engañar por los "cantos de sirena" que prometen "pasar página" o "recoser heridas", mientras que "han apoyado las demandas de los que intentaron acabar nuestras libertades mediante el pregtendido referéndum del 1 de octubre de 2017". Critican al candidato del PSC, Salvador Illa, y no le califican de opción constitucionalista. Así, piden a la ciudadanía que no depositen en el PSC su voto el próximo 123 de mayo. " Seremos claros: Salvador Illa, que negó antes de las pasadas elecciones generales que fuera a haber amnistía, que ha apoyado con entusiasmo todos los excesos de Pedro Sánchez, no puede venderse como un candidato “constitucionalista” y que “superará el independentismo”, censuran. Critican al candidato socialista porque al aceptar la amnistía se ha "apartado de la senda constitucional".

Llaman a la ciudadanía catalana a apoyar el manifiesto y acudir a un acto en Barcelona para el próximo 7 de mayo en el que pedirán la movilización del voto constitucionalista en "defensa de nuestro sistema de libertades".