Hablamos hace siete días, que parecen hoy los siete siglos de dominación mora, de que si Sánchez lograba los 180 diputados que lo hicieron presidente en la moción contra Rajoy superaría el plebiscito del 23J. Por unas o por otras, contará con los mismos apoyos que lo han sostenido en el Gobierno. Es más, incluso suma dos diputados más el PSOE en esta legislatura, con lo que uno se pregunta dónde queda eso del «antisanchismo», el león sobre el que el PP y Vox iban a montarse para darle la vuelta a España. No ha sido así, ni unos ni otros suman y eso de «la aritmética de las elecciones» queda en nada, o peor aún, en una suerte de gatillazo de la derecha.

Con muchas ganas pero al final ni pío y siguen sin enterarse, parece; con el PNV dando noes a la investidura de Feijóo. Fallaron las encuestas, fallaron los «tracks», falló la campaña y fallaron los votantes del PSOE que se pasaban a las filas conservadoras. Sobre todo falló entender que España ya no vota a los dos bloques enfrentados de los 90. El voto se ha polarizado y los nacionalistas ganan peso en un país menos monolítico de lo que piensan muchos analistas, los mismos que dieron por muerto a Sánchez al convocar las elecciones y tenían una lista con los nombres de los que iban a formar el gabinete de Feijóo.

No hay más alternativa, si no queremos caer en manos del «caganet», que los dos grandes partidos suman juntos una mayoría que libraría a España de radicalismos de cualquier pelaje, como sucede en cualquier otro país de la UE o en el Ayuntamiento de Barcelona, donde sí hubo generosidad y compromiso. Eso es lo que muchos esperamos de los líderes políticos de nuestro país, eso es de lo que no se enteran ni en Ferraz ni en Génova. Que se pongan de acuerdo y que no jueguen al bloqueo.