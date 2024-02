Qué ideología tiene Democracia Ourensana, la sorpresa de las elecciones de Galicia

No siempre tiene un claro de qué tendencia o ideología es una formación política. Sin embargo, en el caso de Democracia Ourensana (DO), el partido sorpresa en estas elecciones gallegas, lo dejan claro desde el principio... o no. "Democracia Ourensana no es de derechas ni de izquierdas, sino de Ourense". Con esta premisa se presenta en su web la formación del alcalde de esta capital de provincia, Gonzalo Pérez Jácome, que además explica cuáles son sus objetivos: defender su tierra por encima de todo y por qué no hacerlo desde el Parlamento gallego.

Hay que señalar que esta formación localista, se ha presentado hasta en cinco ocasiones (desde 2005) y hasta ayer, no había conseguido ningún escaño. Y si bien en esta ocasión ha logrado su objetivo de entrar en el Parlamento gallego, se queda sin la llave de la gobernabilidad y, por tanto, podría quedar en la irrelevancia política. El escaño de DO es insuficiente para las aspiraciones de su candidato Armando Ojea, quien pretendía ser determinante para la gobernabilidad y, de esa manera, obtener cesiones de la Xunta para Orense.

Aunque Jácome es su cara más visible, no será él quien ocupe el escaño en el Parlamento. Ese lugar está reservado para Ojea, el "número dos" del alcalde orensano y uno de los ideólogos de DO junto a Jácome. Era teniente de alcalde en la ciudad de las Burgas en esta última legislatura, además de concejal y diputado provincial. Sin embargo, tuvo que renunciar a estos cargos para poder presentarse a los comicios de la Xunta.

Porque, en definitiva, más allá de la ideología, lo que mueve a esta formación es lograr lo máximo para Orense. Así, insisten: "Si desear que haya justicia y oportunidades para todos es ser de izquierdas, bien, entonces nosotros somos de izquierdas porque ¿quién no quiere eso?. Si desear que podamos elegir más libremente en qué gastar buena parte de nuestro dinero es ser de derechas, entonces somos de derechas ¿acaso que cada uno elija si quiere pagar o no el cine u otro espectáculo no es lo más democrático?", explican también desde su página web.

Sin embargo, hay motivos para pensar que la formación estaría más próxima a la izquierda. Y es que el primer mensaje lanzado por Jácome tras el recuento de los votos parece más hostil que conciliador con Alfonso Rueda: "15.000 ourensanos han gritado ¡basta! Ahora a luchar con ese diputado contra la mayoría absoluta del PP". Habrá que ver como transcurre su relación en esta legislatura que empieza a andar.