Yolanda Díaz se rebela ante el "intervencionismo" de Pablo Iglesias: "Saber irse es muy bueno"

En Sumar no gusta el papel que juega Pablo Iglesias en política, a pesar de que, formalmente, ha dejado todos sus cargos orgánicos en Podemos. Desde su «medio de comunicación» y sus artículos de opinión repite y casi siempre desvela la hoja de ruta de su partido. Según el propio exlíder morado, fue su secretaria general, Ione Belarra, quien le pidió que cumpliera ese papel. Este "rol" de exlíder en la sombra molesta al partido de la vicepresidenta y viene repitiéndose desde que éste abandonara la política y la nombrara su sucesora en el Gobierno y también la persona que debía liderar la izquierda a la izquierda del PSOE.

Desde que Podemos y Sumar firmaran el acuerdo para ir juntos a las elecciones generales, Pablo Iglesias optó por sumirse en el silencio para no hablar del veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sin embargo, en los últimos días, sus críticas han ido subiendo de tono. Esta misma semana aseguró que la decisión de no incluir a la número dos de Podemos "avergonzará" a muchos "durante muchos años". Días antes también había marcado a Sumar, a quien acusa de distanciarse de ERC y Bildu, o de no apostar por el derecho a decidir en Cataluña-.

Este martes, en una entrevista en Hora Veintipico, la vicepresidenta Yolanda Díaz evitó valorar si Iglesias está ayudando en la campaña electoral, pero sí le dio un aviso cuando se le preguntó si cree que tendrá un perfil activo como el de José Luis Rodríguez Zapatero en el PSOE: «No me gusta nada que las gentes estén interviniendo», aseguró. «Pablo ha abandonado, según él mismo ha dicho, la política». A su juicio "saber irse es muy bueno". La candidata de Sumar puso de ejemplo a su padre, Suso Díaz. "Soy hija de un padre que supo irse", aseguró. Además, vaticinó que ella hará lo mismo cuando se retire de la política. "No soy nada intervencionista y haré lo propio". "Saber irse Saber irse es muy bueno, para uno mismo, si no parece que estás proyectando un deseo permanente de estar dirigiendo los proyectos colectivos", lanzó.

No es el único mensaje que trasladó la líder de Sumar, que analiza ya cuál será la posición de Podemos en el caso de que el resultado del 23J sea insuficiente para reeditar un gobierno de coalición. En el entorno de la vicepresidenta admiten que el partido morado se ha mantenido «poco colaborativo» en la campaña y creen que se pueden estar preparando para dar la batalla a partir del lunes. La propia Díaz mandó un mensaje en la misma entrevista. «La izquierda debe darse un armisticio», pidió. A su juicio debe seguir trabajándose para una «democracia ancha». Negó, además, que el veto de Irene Montero pueda pasarle factura en las urnas. A su juicio, Sumar no perderá «ni un voto» por el choque en las negociaciones con Podemos.