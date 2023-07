Estos son los partidos menos votados en las elecciones generales del 23J

Ayer, durante el escrutinio, se hablaba mucho de las cuatro formaciones políticas estatales, PSOE, PP, Vox y Sumar, y de aquellos partidos autonómicos que tendrían en su mano la llave para gobernar con el bloque de la izquierda, como EH Bildu, ERC y PNV. Sin embargo, se habló muy poco de partidos que han perdido su representación en el Congreso debido a los pocos votos obtenidos por su formación en el día de ayer.

Partidos que luchaban contra la despoblación, contra el edadismo, contra la gestión del Covid-19 o por la autonomía de Tabarnia son algunas de las formaciones que no han conseguido obtener ni un escaño en los comicios celebrados ayer.

Teruel Existe o Coalición Centro Democrático son algunos de los partidos que no lograron representación en el Congreso

Teruel Existe ha desaparecido del Congreso. En las elecciones de 2019 consiguieron un diputado, Tomás Guitarte. Sin embargo, aunque en los comicios de ayer lograron 11.133 votos, estos no han sido suficientes para tener representación en la Cámara Baja. No obstante, su candidato, Diego Loras, ha asegurado que no se retirará y que seguirá luchando por los derechos de la España vaciada, pues temen caer en el olvido "gobierne quien gobierne".

Soria ¡YA! consiguió ayer 9.626 votos en las urnas. Sin embargo, estos tampoco fueron suficientes para lograr representación en el Congreso. No obstante, desde la formación han alegado que tampoco se rendirán: "Nadie dijo que luchar por nuestra tierra iba a ser fácil. Toca levantarse, seguir adelante. Soria merece la pena".

Jaén Merece Más también ha pasado por lo mismo que las dos formaciones citadas anteriormente. Ayer fue su debut en las listas para el Congreso después de haber registrado buenos resultados en las elecciones municipales. Sin embargo, solo consiguió el 2% de los votos en las generales.

Coalición Centro Democrático ha sido la formación que menos votos ha recibido en las urnas. Tan solo ha conseguido cien votos en la única provincia en la que se presentaba: Ourense. Tiene una amplia trayectoria desde 2011, cuando concurrió a sus primeras elecciones. No obstante, más de diez años después, ha perdido mucha fuerza.

El segundo partido menos votado de las elecciones generales también es gallego: Fuerza Cívica. Este partido surgió en 2021 en Vigo para protestar contra la gestión del Covid-19. Ayer tan solo consiguieron 113 votos.

Unidos por la Solidaridad Internacional se presentó solo en Tarragona y logró 241 votos. Este partido político persigue la autonomía de Tabarnia y la igualdad de todos los españoles.

Tercera Edad en Acción tampoco cosechó buenos resultados en el día de ayer. Se presentó en La Rioja y en Segovia, pero solo consiguieron 466 votos. Luchan contra el edadismo y contra la discriminación por la edad y exigen eliminar el IRPF de la pensión.

Libres, el partido de Luz Belinda Rodríguez, la que fuera diputada por Vox en Andalucía, tampoco registró buenos datos en los comicios de ayer. Defendía la unidad de España, la libertad y un tipo de feminismo radical que solo cautivaron a 246 votantes.