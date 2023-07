Feijóo propone unos nuevos Pactos de la Moncloa si gobierna: "Los españoles quieren un cambio sin ira"

Para borrar todo género de duda sobre su convicción de gobernar buscando el consenso y el acuerdo, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este lunes la propuesta de unos nuevos Pactos de la Moncloa si gobierna para afrontar los "retos" que tiene España. En concreto, esos pactos abarcarán cinco ámbitos: instituciones, estado del bienestar, economía, familias y territorio.

En este sentido, apuesta por un pacto institucional que mejore la calidad de la democracia, "preservando la división de poderes y la independencia de los organismos de control"; un pacto por el estado de bienestar, que garantice la viabilidad de la sanidad pública y la estabilidad de la educación; un pacto por el saneamiento económico, que garantice la solvencia de los más vulnerables y las clases medias y busque el camino de la prosperidad para los más jóvenes; un pacto para las familias, para que tengan mayor capacidad para lo prioritario, que es "compartir tiempo con los suyos"; y, un pacto territorial, destinado a fortalecer la España de las autonomías, mediante un diálogo multilateral para adoptar medidas comunes.

El candidato popular ha dejado claro cuál es el terreno de juego de esos nuevos Pactos de la Moncloa: "Que no haya ni vetos ni cordones sanitarios", en señal de que no haya vetos cruzados entre PSOE o Vox, por ejemplo. "Busco la gran mayoría para sustituir las coaliciones de partido por los pactos de Estado. No voy a dejar de intentarlo nunca, con el apoyo en las urnas será más fácil de alcanzarlo", ha afirmado.

Feijóo ha asegurado que "España está en otra encrucijada crucial" y ha afirmado que tiene como "reto deshacer trincheras, trazar un camino de progreso y de bienestar común". "Creo que, tras estos años, España apuesta por el cambio", ha afirmado, antes de advertir también que a los españoles "no les vale cualquier cambio", en referencia a aquellos que apuestan por las estridencias. "No les vale un cambio abrupto ni el deseo de revancha, quieren un cambio sin ira y les pido el voto para hacerlo posible", ha subrayado, apuntalando su discurso de apuesta por el consenso y el acuerdo. "No busco venganza ni escarmiento, busco una victoria para que España se gobierne de la mejor manera posible", ha añadido, en un acto celebrado en el Faro de la Moncloa en Madrid, justo al lado del Palacio de la Moncloa. "Estamos cerca de la Moncloa, pero no estamos dentro", ha dicho.

Por ello, ha vuelto a pedir el voto útil: "Pido que los españoles me otorguen un mandato claro y rotundo". "Busco la gran mayoría, pero no practicar una política autoritaria ni frentista, sino del acuerdo y abierta", ha señalado Feijóo, ahondando en su perfil moderado y centrado para tratar de captar voto de socialistas desencantados con Pedro Sánchez también. De hecho, el último CIS resaltaba que los populares atrajeron en torno al 7% de los votantes del PSOE en las elecciones municipales y esa cifra podría repetirse en las generales, según la proyección que hacía la encuesta publicada la semana pasada.

La campaña electoral ha entrado en el sprint final y Feijóo se ha lanzado a por la mayoría absoluta, tras haberse consolidado por encima de los 150 escaños, según la mayoría de encuestas. En este sentido, según las estimaciones internas, el objetivo es ganar 20 escaños en circunscripciones pequeñas que dependen del voto útil.