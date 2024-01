«Tras 20 años, me siento más joven gracias a las novedades tecnológicas»

2023 fue un año de transición para Lenovo. ¿Cómo afronta 2024?

Vengo del CES y soy optimista. El mercado ha decrecido menos y en algunos casos está creciendo. Nosotros vamos a crecer y mi optimismo se está cumpliendo.

Hay muchos motivos para ser optimista: los nuevos lanzamientos relacionados con la inteligencia artificial, seguimos recibiendo fondos de Europa, y el mercado de consumo ha parado esa sangría de los últimos años post pandemia. Las previsiones que tenemos son bastante buenas.

Tenemos la suerte de estar en el sector tecnológico, que es el único en el no se para de innovar y eso hace el mercado crezca. Hay muchos debates encima de la mesa sobre quién tiene la mejor propuesta en inteligencia artificial, tanto a nivel de hardware, de procesador, de software... Eso nos llena todos de optimismo y de ilusión porque los usuarios van a querer esas prestaciones en su PC, lo que nos va a ayudar a subir el precio medio y a crecer absolutamente a todos. Otra cosa es de qué forma lo hagamos.

¿Cómo va a ser ese ese PC con esa inteligencia artificial?

Es más que un PC. Nos va a dar unas prestaciones que nos van a ayudar muchísimo a todavía producir más, a ser más productivos en nuestro negocio, en nuestros mercados. Incluso te va a orientar mucho más a la especialización. Yo siempre he dicho que cuando te especializas eres más productivo. Este PC con estas prestaciones va a hacer que la especialización siga ganando en cualquier ámbito: medicina, ámbito social, en las comunicaciones, en la educación... Ahora depende de cuántos dispositivos los fabricantes somos capaces de ofrecer al mercado con estas prestaciones. Qualcomm, AMD, Intel están trabajando a ver quién lidera lo antes posible este este sector.

¿Cómo se va a diferenciar Lenovo del resto de proveedores?

No paramos de invertir en I+D, seguimos abriendo muchas fábricas a nivel mundial (la última en Hungría). Nos diferenciamos porque queremos seguir produciendo y fabricando nuestros equipos, ser un referente tanto en la venta como en la posventa y asociándonos con estos jugadores en el mercado, que son los que nos van a ayudar conjuntamente a hacer una propuesta ganadora. En esta industria tan dinámica tienes que ir de la mano de grandes socios; sino estás muerto, eres incapaz de avanzar al ritmo que se exige.

[[H2:Portátiles con pantallas plegables, que combinan Windows y Android… Lenovo ha presentado productos rompedores. ¿Llegan al mercado estas propuestas o se vende lo de toda la vida?]]

También hemos lanzado la consola Legión, un segmento donde Lenovo no estaba hasta ahora. Cuando piensas en Lenovo tienes que pensar que es una compañía que tiene un portfolio 360, que es la única que puede competir con todos los competidores en cualquier ámbito. Esto nos da una ventaja de partida muy importante. Cuando hablamos de consumo tenemos mucha propuesta de consumo que otros no llegan al 100% de la nuestra. Cuando hablamos de profesional es igual. O cuando hablamos de la misma telefonía con Motorola. Nuestras novedades no solamente son en el ámbito de del PC. Todos estos lanzamientos se venden: PC, pantallas, monitores, hay workstation, hay tablets,

equipos de videoconferencia, audiovisuales, gaming (que ya está muy por encima del 20% de cuota de mercado) …

Llevo unos cuantos años ya en esta industria y empresas como Lenovo hacen que no sea un commodity. Ha habido muchos años en el que se ha hablado solamente del hierro, el PC y lo que importaba era el precio. Lenovo está ayudando a que se valore mucho más las prestaciones de los equipos por la productividad que nos da o el ocio que nos da.

El CES me ha ayudado a volver más optimista de lo que fui, porque veo que nuestra industria no para de reinventarse. La capacidad y el conocimiento que tienen los usuarios sobre tecnología es muchísimo mayor que hace cinco o diez años. La escala de edades sobre los conocimientos de tecnología se ha hecho más grande, desde niños hasta adultos.

Antes, el cliente era un muy concreto: el profesional. He vivido la evolución y ahora el cliente son también niños, adultos, universitarios, personas mayores. Solamente el mundo educativo reúne a más de 12 millones de personas en España. A día de hoy hay cuatro dispositivos por persona de media. Con la propuesta de Lenovo en innovación, ayudamos a que las personas cambien antes porque sus dispositivos tienen algo mejor.

Más que llamar por teléfono, más que hablar con la persona que tienes al lado, te comunicas con la tecnología y Lenovo mejora la tecnología para que tengamos una calidad mucho mejor. Luego ya podríamos hablar del uso de la tecnología. Esta es otra historia en la que estoy de acuerdo que tenemos que educar a la gente, sobre todo a los niños. Me siento más joven, después de todos los años que llevo en este sector, trabajando con todas las novedades que hay: estás tan informado, tan comunicado, tan activo… A mí Lenovo me ha empujado tanto... Dirigir empresas tecnológicas no es simplemente tomar decisiones. La empresa te empuja. Creía que casi ya había llegado a mi límite. Todo lo contrario. Lenovo me está formando cada día mucho más y en todos los sectores. Si no estás en esta onda, estás fuera.

Comentaba que antes trabajaba con el profesional y ahora se abre el abanico: el consumo, el educativo, el gamer... ¿Qué mercado es más difícil y por qué?

El más bonito para mí es la educación. Es el que más me gusta. Me llama mucho la atención ver cómo gente de todo tipo de edades se conectan constantemente para estar informados o para comunicarse unos con otros. El profesional lo utiliza para ser más productivo en su compañía, para mejorar resultados, para hacer que las empresas sean mejores. Pero la educación es la base del día de mañana y ver cómo los niños, de una forma intuitiva, gestionan la información que quieren sacar de cualquier dispositivo hace que nosotros tengamos que agudizar mucho los sentidos para ver qué dispositivos tenemos que sacar para que estas personas (que son las que el día de mañana toman decisiones), les sirvan para lo que ellos necesitan. La educación es más agradecida. No se mira tanto el precio y sí el para qué lo pueden utilizar y dónde les va a enseñar más y dónde les va a hacer mejores. Siempre me ha gustado y es donde me siento más feliz.

[[H2:Pese a todas las controversias que hay sobre si se deben usar pantallas en educación…]]

No puedes mirar para atrás. Es como volver al coche de caballos. El coche contamina, pero no irías de Madrid a Barcelona en coche de caballos. Tendrás que regular la legislación en cuanto a contaminación, etcétera.

Claro que yo no veo bien que no se utilicen libros o que se utilice excesivo el ordenador. Pero tampoco veo bien que no se utilice el ordenador porque, a día de hoy, es vital para todos nosotros. El mundo online ha crecido. Las tiendas físicas siguen. ¿Para qué ha servido todo esto? Para que el mercado crezca más y que te dé la posibilidad de informarte o de comprar. La informática sirve para ayudarnos a que nosotros tengamos mucha más calidad de vida y seamos más productivos.

Lo que no podemos hacer es cruzar un semáforo viendo un ordenador, una tableta, un teléfono. O estar en una mesa comiendo y, en lugar de estar hablando, estar con un ordenador o con una tableta o un móvil. Eso es lo que tenemos de alguna forma corregir. En la empresa no podemos estar en una reunión y los directivos, empleados o compañeros con el ordenador abierto a su rollo, contestando correos, otros leyendo el móvil, pasando whatsapps y dos escuchando y uno hablando. Eso también hay que corregirlo y educarlo. Son retos que tenemos y hay que trabajar sobre ellos. En Lenovo hacemos mucho hincapié en todo esto. A la gente, cada vez que le digo que nos vamos a reunir, le pido que no se lleve el ordenador porque vamos a hablar. No para todo hay que encender el ordenador. Ahora no puedes prescindir de él. Y esa parte de educación es la que hay que seguir trabajando bastante.

Estamos centrándonos mucho en PC, pero también Lenovo está creciendo mucho en toda el área de servidores y cloud computing. También tenéis la parte de Motorola, empezando por la parte de Cloud Computing, que ha crecido un 40%. ¿Cómo se afronta el reto de seguir creciendo en este área sin que pierde importancia el PC?

Las empresas 100% hardware han sufrido. Algunas han desaparecido. Otras solamente están en sectores como consumo. El mundo del hardware puro y duro es demasiado competitivo. Demasiado. Esa es la parte commodity que yo decía al principio. Lenovo acierta 100% cuando amplía su oferta de propuesta de negocio a infraestructuras, a comunicaciones y a un montón de propuestas que detrás llevan dispositivos. Porque está claro que, por mucha propuesta tecnológica e infraestructura que tengamos, si aprietas el botón y no se enciende el móvil o el PC, se acabó. Lo que intentamos es que, independientemente de que los mercados crezcan o no, crecer en todas nuestras divisiones. Antes, el negocio PC suponía el 85% de la facturación. Ahora es un 65%. Puede llegar a ser un 50% de facturación, pero sin que decrezca. Esto es lo que queremos. Que todas las propuestas nuevas tecnológicas de la compañía sigan creciendo. Porque las necesitamos. Porque ayudan a que Lenovo sea más grande y que sea una marca muy global, reconocida por el mercado. Pero seguimos necesitando los monitores, el hardware, los servicios, la infraestructura… Parece fácil decirlo, pero no es tan sencillo ejecutarlo internamente. Cuando incorporas en las compañías diferentes divisiones con propuestas y canales de distribución parecidos, a veces tienes que trabajar mucho en la mentalidad de las personas para poder conseguir las metas que nos marcamos. Nuestro proyecto One Lenovo es una realidad y nos está ayudando mucho a que se nos identifique como una empresa global. Ha costado ejecutarlo, pero ya estamos en la línea correcta y en la velocidad adecuada y vamos creciendo.

¿Siente que Lenovo es tan reconocida en el área de infraestructura como pueda serlo en el área de PC?

El cliente de PC es el mismo cliente que es de infraestructuras. Antes nos tenía más identificados en un lado, pero ahora ya en todo, incluso en el B2B de Motorola, porque tenemos que comentar que la parte de venta de dispositivos en empresas cada vez tiene mucho más peso año a año, mucho más peso.

¿Por qué Lenovo se mete en el área de telefonía también con la compra de Motorola?

Porque es otra pata necesaria de la silla, porque es un dispositivo que lo utilizas para trabajar. Con Motorola hemos lanzado dispositivos con prestaciones más al consumo y otros con prestaciones más al profesional, con una aceptación muy buena. Nuestro objetivo es estar ya en dos dígitos en este nuevo año fiscal y seguir creciendo con moto. Te ayuda a fidelizar muchos clientes porque vendes el pack completo total.

¿En empresa o en consumo?

Sobre todo en la oferta profesional. En el SMB y en la oferta profesional.

Motorola, pese a que nació en Estados Unidos, ha sido comprada por Lenovo, que no deja de ser una empresa china. En el mercado de telefonía móvil, salvo por un par de marcas, se observa desde hace años que muchas empresas chinas invierten mucho en marketing, acaban teniendo buenos resultados y siendo líderes para luego desaparecer. ¿Ese miedo existe con Motorola?

Somos una empresa que no renunciamos a nuestros orígenes, que están en China. Nunca renunciamos a ello, pero somos una empresa global porque estamos en todo el mundo y tenemos fábricas en todo el mundo. Esto no lo puede decir todas las empresas del sector. Hay países donde somos número uno más de dos y más de tres años. No es un tema puntual. Lo que queremos es seguir desarrollando el negocio de moto en EMEA para que tampoco sea algo puntual. Ahora hemos anunciado la última esponsorización de la Euroliga de baloncesto donde está Motorola. Como comprenderás, no vamos a hacer esto para un año. Cuando Lenovo se mete en un proyecto es para afianzarlo, no para entrar y desaparecer. Motorola forma parte ya de nosotros. Es algo real.

¿Por qué se decidió mantener el nombre? Con la compra del negocio de PC de IBM se cambió la marca (aunque no la de los equipos).

Porque tenía ya una penetración importante en el mercado y no tenía mucho sentido cambiar. Donde tiene que trabajar en esa capa social donde la gente no conocía a Motorola, en los menores de 36 o 37 años. De 37 años en adelante, ¿quién no tuvo en sus orígenes un Motorola? Casi todo el mundo lo tuvimos. Nos cuesta un poco más. En la gente más joven ha habido marcas que han estado, han desaparecido, han llegado y han caído, otras son más consistentes. Lenovo, a diferencia de otras compañías que han estado y han caído, tiene una trayectoria ascendente, con crecimiento natural o con un crecimiento un poco inorgánico a base de adquisiciones, pero en su 80% es natural y ya hemos llegado donde hemos llegado.

¿Sigue pesando ese origen chino en la marca? Ha habido otras empresas chinas que han sido incluso vetadas.

China representa un 20% de la facturación. Hace 15 años, China suponía el 60 o el 70% de las ventas. En el resto del mundo hemos crecido y somos número uno en tres de las cuatro geografías. La imagen de Lenovo es que es una empresa global. Se le asocia más con IBM porque se ha mantenido la marca ThinkPad por sus diseños, sunque en la parte de consumo apostemos por colores y propuestas un poco más atrevidas y diferentes.

No nos cuesta, a diferencia de otras marcas, el decir si somos de aquí o de allá, somos una empresa global. No renunciamos a nuestros orígenes, pero la compañía es global, con fábricas en todo el mundo, centros de I+D…

¿Podemos esperar algún centro internacional aquí en España?

A mí me encantaría. Ojalá.

Pero no depende de usted.

No depende de mí. Sí el insistir. Así que ojalá.

Antes de Lenovo, fue el director general de Toshiba, una china y otra japonesa. ¿Es tan diferente como dicen el estilo de liderazgo de las compañías asiáticas, frente al de compañías norteamericanas europeas?

Fui muy feliz en Toshiba. Allí nacieron mis tres hijos y es una compañía que llevo en el corazón para siempre. La desgracia es que ya no esté. Ha desaparecido, pero es una compañía que me ha hecho muy feliz y me ha dado muchas cosas. No fue difícil trabajar allí, todo lo contrario. Fue una etapa muy bonita y con gente estupenda. Sigo manteniendo relación con muchos de ellos, pese a que no estén trabajando conmigo directamente. Hay otros que sí están aquí, pero cuando llegué al nuevo rol no traje ni al 5% de la gente con la que trabajaba en Toshiba. Confié en la gente que había aquí. Luego fuimos creando equipos con una forma de pensar diferente. Creo que las empresas las formamos las personas. Si el estilo de liderazgo fuera otro, no me hubieran contratado a mí, sino a otra persona, porque yo necesito gestionar, necesito tomar mis decisiones, necesito espacio. Puede haber empresas asiáticas en las que la confianza en sus directivos siempre se tiene que refrendar. Yo no lo he vivido. No puedo hablar bien ni mal de las empresas que donde no he trabajado. Sí puedo hablar bien de Toshiba y muy bien de Lenovo porque me han dejado trabajar. Esa concepción de la empresa asiática que existe creo que puede ser provocada por otras compañías, pero no por Lenovo. Los centros principales de decisión de Lenovo están a nivel internacional: Motorola en Chicago, Carolina del Norte, Pekín... El 70% están fuera de Asia y de los 100 primeros directivos del mundo hay 20 nacionalidades.

Tengo un espacio enorme en mi toma de decisiones y no tengo que estar rindiendo cuentas cada día o cada semana, ni una espada de Damocles o una presión excesiva. En España tenemos un equipo de baloncesto, el Lenovo Tenerife. ¿Esto es posible en otra empresa? Aquí lo tenemos. Hemos hecho grandes cosas, nos ha ayudado a crecer también como marca. Nos ha ayudado socialmente a entender mucho mejor la relación deporte y tecnología. El ámbito y espacio de gestión que tenemos en Lenovo Iberia no es que sea más que suficiente, es que no necesito más.

Hablando del Lenovo Tenerife. Usted es un apasionado del deporte. ¿Fue decisión casi propia hacer una esponsorización en el terreno deportivo?

Tenemos más cosas. Estamos con el Compostela. Fue una decisión consensuada con el equipo de marketing. Por mi forma de dirigir me gusta escuchar a las personas que tengo alrededor, pero sí sabía que teníamos que hacer una esponsorización deportiva, porque aquí en España el deporte te permite llegar mucho a la gente joven y, como te he dicho anteriormente, me encanta la educación y el deporte está muy asociado a ella. Los valores que te aporta el trabajo en equipo, y más en el baloncesto (donde habiendo figuras, no destacan tanto como en otros deportes) ayuda a que el trabajo en equipo se entienda mejor y la marca se identifique más. Sobre todo cuando tienes retos que cumplir.

Hemos jugado por primera vez en la historia de la final de la Copa del Rey el año pasado. Hemos quedado terceros en la Liga. Nuestra involucración es mucho mayor a la de otras empresas que hacen esponsorización.

¿Es una implicación que va más allá del dinero?

Cuando más te acuerdas de las cosas es cuando no las tienes. Y el día que dejemos de tener el sponsor X, A, B, C o D nos acordaremos porque nos ha aportado mucho. Hay que vivir el momento y disfrutarlo. Mañana, si no estamos aquí o allá, nos acordaremos de todo lo bueno que nos hacía y nos daba.

¿Qué siente, como madridista convencido, cuando el Lenovo Tenerife se enfrenta con el equipo de sus amores?

Te podría mentir. Y la gente del Madrid que me conoce lo sabe (los propios jugadores con los que tengo relación o el club). Saben que no he tenido que fingir. Me ha salido del alma. Tengo bastante relación de amistad con el anterior entrenador del Madrid, con Pablo Laso. Y él me dijo un día que lo entiende perfectamente. Yo soy de Madrid, pero soy de Lenovo porque es nuestro proyecto y me ha hecho muy feliz. Soy el primer fan o hincha del Lenovo Tenerife y me sale del alma. ¿Que luego soy del Madrid? Sí, pero primero soy de Lenovo Tenerife y eso no lo puedo cambiar.

Si no me equivoco, estuvo siete años en la dirección general de Toshiba y en Lenovo, aunque lleva diez, son siete como director general.

Creo que fue algo más. Estuve 13 en Toshiba. Al año de entrar asumí la Dirección General de audiovisual. Dos años después, se unificaron las divisiones de audiovisual y la de informática.

Se dice que los ciclos vitales y profesionales durante entre siete y diez años. ¿Le queda alguna meta por cumplir en Lenovo? ¿Cuál es el siguiente objetivo por cumplir?

Mi futuro no es algo que tenga como prioridad urgente. No me levanto pensando en mi futuro. Me levanto pensando en que mis hijos sean felices, que mis compañeros estén bien. Pienso más en la parte sentimental que en mi futuro, porque gracias a Dios soy una persona que he tenido suerte.

Lenovo es el que te dice si puedes seguir o no. La empresa es un cañón de compañía, que no para de innovar, de adquirir compañías, de ampliar negocios.

Con 32 años era director general. No me planteo ahora mismo nada corto ni medio plazo. El día que me note cansado o sin ilusión, puede que me plantee empezar en el replacement. La vida da muchas vueltas. Mañana no sé lo que haré, pero ahora soy nuevo 100% y me encuentro como si tuviera 20 años.

Muchos directores generales del sector tienen un perfil técnico (ingenieros en telecomunicaciones, en informática...) Usted es licenciado en Derecho. ¿Qué hace que un licenciado en Derecho acabe en el sector tecnológico?

Hace 20 las carreras universitarias no estaban muy asociadas con lo que al final ibas a hacer en tu vida. Yo creo que te decían “estudia porque tienes que trabajar”. Ahora lo que estudias sí puede determinar más tu carrera. El 18% de los ingenieros en España son mujeres y hacen falta más mujeres que estudien ingeniería. Yo he tenido la suerte de encontrar la oportunidad de trabajar en empresas tecnológicas y gestionarlas, rodeándome de equipos muy buenos que me han ayudado a tomar las decisiones adecuadas en cuanto a estrategias y en cuanto a la tecnología que nos ofrecía la compañía. Y yo he aportado mi forma de ser, mi cariño, mi… todo lo que puedo aportar como persona y que las organizaciones donde he trabajado los últimos años hayan tenido resultados muy buenos. Que un médico dirija una compañía tecnológica puede ser más raro, pero hace 20 - 25 años no estaba tan asociada a la carrera universitaria, a lo que ibas a hacer en tu vida.

En cualquier caso, creo más en la capacidad de las personas en cuanto a gestionar que en el conocimiento en sí del mero sector donde estés trabajando. Hay gente que sabe gestionar y desarrollar equipos, cultivar talento, retener a la gente y hacerles sentir que la empresa es tu tercera o segunda familia. Porque todos vivimos de esto y trabajamos conjuntamente. No venimos solamente a trabajar. Venimos a construir cantidad de proyectos. Hay que dar oportunidades a la gente, no por lo que han estudiado, sino por lo que son. Nosotros confiamos sobre todo en la gente por lo que es. Y he tenido esa suerte que han confiado en mí por lo que soy.

¿Nos hace falta más humanidad y menos tecnología?

En mi caso, soy más relacional. Me considero más un animal social que una persona tecnológica. Para eso tengo aquí mucha gente que me ayudan en eso.

¿Se ve dirigiendo el Real Madrid algún día?

Es un sueño. Pero no es posible porque para eso tienes que tener dinero (se ríe). Hace muchos años tuve la suerte de escuchar una conversación de una persona que preguntó a un presidente del Real Madrid qué se necesitaba para ser presidente. Su respuesta fue “lo primero hay que tener dinero”. Para ser presidente de un equipo como el Madrid o como uno de estos grandes, hay que tener mucho dinero. Pero de otro club más pequeño, ¿por qué no? Me gustaría.

Del Lenovo Tenerife.

Por ejemplo. Me encantaría. Hay mucho por hacer también en el deporte. Mucho. Y desde cómo nosotros entendemos el deporte y la empresa, creo que no nos iría mal. Lo que aportamos es tranquilidad al Lenovo Tenerife, que está muy bien gestionado, desde el equipo al presidente, el equipo técnico, el míster… Está muy bien orquestado, lo que hace que nosotros le demos algo de tranquilidad. Vamos de la mano los dos porque entendemos el deporte, que no puedes ganar siempre el partido.