¿Estamos siendo espacialmente observados?

¿Hay realmente alienígenas inteligentes a nivel humano, extraterrestres? ¿ Y funcionan lo que comúnmente se llaman OVNIS?

A ese respecto, una comisión de la NASA, tras años de estudios de miles de casos, manifestó en septiembre de 2023: «La conclusión es que no hay conclusiones». Un equipo de expertos nombrado por esa espléndida agencia de EE UU para el espacio, analizó el tema de los ovnis como «fenómenos anómalos no identificados (FANI)», para finalmente presentar en Washington DC en 2024 un voluminoso estudio con el siguiente contenido: «No hay revelaciones extraordinarias. A pesar de los numerosos testimonios e imágenes, la verdad es que actualmente no tenemos los datos necesarios para llegar a conclusiones científicas definitivas, y no se encuentra prueba alguna de origen extraterrestre».

«Hay una fascinación global por esos fenómenos aéreos», reconoció el administrador de la NASA, Bill Nelson, en el referido acto de presentación del informe, ante una treintena de periodistas: una de las primeras preguntas que se le hacen sobre estos avistamientos es que parte de esa fascinación se debe a su naturaleza aún desconocida».

Siguiendo una de las recomendaciones del citado informe, la NASA decidió nombrar un director de investigación ad hoc, que desarrollará y supervisará todos los casos nuevos que vayan conciéndose. De modo que la NASA trabajará en el tema en coordinación con otras agencias del Gobierno de EE UU y de otros países, y recurrirá a las más avanzadas herramientas de IA. Además de su interés científico, tales fenómenos anómalos son importantes para la seguridad nacional y aérea…

Según últimas noticias, el nuevo director de investigación de ovnis y FANI ya está nombrado. Es Mark McInerney, que durante muchos años fue enlace de la NASA con el Departamento de la Defensa de EE UU. Ahora, esperamos una política de más transparencia para saber si estamos siendo observados por los tan discutidos alienígenas que, en su caso, sea para bien.