Fotografías que captan el encuentro entre naturaleza e ingeniería

La naturaleza es un organismo vivo. Para quienes nos dedicamos a los procesos creativos no es una imagen fija que tenemos enfrente. Al contrario, es un organismo creativo y un patrimonio que puede alimentarnos en nuestra vida cotidiana». Así describía María Santoyo, directora de PhotoEspaña el sentido de la exposición “Cuadernos de campo: Javier Vallhonrat” que se ha inaugurado esta semana.

La exposición, cuyas fotografías son obra de Javier Vallhonrat, premio Nacional de Fotografía 1995, forma parte del festival PhotoEspaña 2024, está ubicada en los madrileños jardines del Campo del Moro y a partir de septiembre en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, el contexto natural y tecnológico que recoge la obra de Vallhonrat.

El artista es también autor de la pieza audiovisual «De arroyos, bosques y torrentes», que se exhibe simultáneamente en la Galería de las Colecciones Reales.

La muestra forma parte del proyecto “Cuadernos de Campo”, una iniciativa conjunta de PhotoEspaña, Patrimonio Nacional y Acciona, un recorrido fotográfico «que mostrará tres visiones artísticas de la riqueza natural de nuestro patrimonio nacional», explicaba Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional en el acto inaugural.

El proyecto constará de tres ediciones, cada una dedicada a un tema que será retratado por artistas de prestigio internacional. Las tres series fotográficas, además de en sus correspondientes exposiciones, se plasmarán en sendas publicaciones. La primera se presentará en septiembre próximo, cuando la exposición ya esté en La Granja.

Una mirada diferente

El recorrido fotográfico sigue el camino de los arroyos de montaña de la Sierra de Guadarrama hasta las canalizaciones que integran el sistema hidráulico original de las fuentes de los jardines del palacio real y que continúa funcionando desde que se diseño y construyó hace 300 años.

Vallhonrat explicaba que «la propia situación del palacio, a los pies de Peñalara, una montaña emblemática para quienes nos gusta la montaña, ya lo vincula con la naturaleza». Y la sorpresa que le causó «dejar atrás los magníficos árboles, de unos jardines de estilo francés y las fuentes, la imagen que supongo compartimos muchas personas, para entrar en terrenos salvajes e indómitos». Es por donde transcurren los cinco arroyos que aportan agua al estanque llamado El Mar, situado en la parte alta de los jardines, y desde donde se regula y abastecen las fuentes monumentales. «Son arroyos de montaña, cuyas aguas se mantienen muy puras, muy preservados y respetados. Y muy dulcemente, -y eso es lo que he intentado reflejar-, poco a poco se van canalizando hasta al final alimentar esas magníficas fuentes». Esa relación del hombre, seguía Vallhorant, con el recurso natural allí se expresa de una manera que me reconcilia mucho con el papel que podemos llegar a tener, y que tenemos la responsabilidad de tener, en nuestra relación con lo que llamamos naturaleza, como si nosotros no fuéramos también naturaleza».

Al abordar un proyecto que trata de dar a valer el patrimonio natural que custodia Patrimonio Nacional, María Santoyo reconocía que «lo primero que pensamos es más bien en obras de arte y maravillosas colecciones, no en patrimonio natural. Pero, es también un patrimonio común, de todos y a todos nos interpela su preservación». Por eso, pensó en Javier Vallhonrat, «para mí el artista de referencia en el ámbito internacional en cuanto a su relación con la naturaleza desde la creación visual».

Javier Vallhonrat tomando fotos en los arroyos de la sierra de Guadarrama © Pablo Vallhonrat

Un triángulo redondo

Santoyo definió la alianza entre PhotoEspaña, Patrimonio Nacional y Acciona, como «un triángulo cerrado como el mejor círculo. Los tres estamos unidos por un proyecto que, desde la perspectiva

del arte, nos incita a poner en valor nuestro medio ambiente y sus bienes más preciados. En este caso y particularmente el agua».

Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona, ponía de relieve que, «justamente, esta primera exposición de los “Cuadernos de campo”, muestra el valor de la ingeniería, de la inteligencia y el ingenio humano en la gestión de los recursos naturales. Y recordó que Javier Vallhonrat buscaba el punto en el que se unían naturaleza e inteligencia humana. Esa intersección a nosotros nos hace reflexionar sobre el nuestro papel como empresa, que solo es posible a través de la protección del medio ambiente y del entorno natural». De ahí su afirmación de que «las tres entidades compartimos la convicción de la estrecha vinculación entre el arte y el medio ambiente y de que poner en valor el patrimonio cultural y natural es la mejor forma de preservarlo.