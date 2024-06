"Nuestra tecnología ayuda a la movilidad y sostenibilidad de las empresas"

Colombiana de nacimiento, Adriana Guzmán, la directora de Uber for Business en el sur de Europa, ha trabajado en BBVA, Santander, TAM Ailrines, eBay y LinkedIn antes de unirse a Uber, donde dirige la división para empresas en toda Europa. Orgullosa del trabajo realizado, aspira a ser la vicepresidenta de una compañía que, defiende, puede digitalizar la movilidad de las empresas y ayudarles en su sostenibilidad.

¿Qué es Uber para Empresas?

Además de Uber Eats, que se encarga de toda la parte de delivery, está el negocio de movilidad, dentro del que está Uber para empresas, que es una plataforma que combina toda la oferta que tiene la compañía: desde la entrega de comida a domicilio al transporte. La tecnología detrás es la que ayuda a que la movilidad terrestre esté más controlado. Ese tipo de visibilidad y control es lo que nosotros hemos construido para las empresas.

O sea que no solamente es llevar comida a los empleados, sino mucho más allá.

Exacto, es aprovechar toda esa oferta unida con tecnología. Si no, seríamos una empresa de transporte, y queremos ser una empresa de tecnología para las empresas.

¿Qué diferencia Uber for business de otras plataformas?

Tenemos dos grandes diferenciadores. El primero es nuestra presencia global. Uber es la plataforma de movilidad más grande del mundo y con una cantidad de productos dentro de ella mucho más amplia que la de cualquier otro competidor. También está el tema de nuestra tecnología. Somos pioneros en tecnología en todo lo que hacemos. Nuestro gran diferenciador es la sostenibilidad porque estamos haciendo grandes esfuerzos para tener una plataforma con cero emisiones y eso genera un desarrollo detrás tecnológico interesante. Nuestra tecnología permite construir reportes de sostenibilidad de las empresas. Ayudamos a las empresas, los llevamos de la mano para que también cumplan sus objetivos sostenibles.

¿Todos estos reportes se pueden integrar, supongo vía API, con los sistemas que tengan las empresas?

Tal cual. Estamos digitalizando las políticas de viajes terrestres que tienen las empresas y eso es para mí el l mayor valor que podemos añadirles.

¿Cuántos clientes tienen en España?

Es complicado dar una cifra cerrada de los clientes que tenemos en España porque nuestros clientes pueden viajar con nosotros por todo el mundo. Por si se entiende mejor así; Uber para Empresas tiene 170.000 clientes en todo el mundo y todos ellos pueden usar nuestros servicios en España. Además, hay empresas que nos contratan en un país y a través de ese contrato incluyen los viajes de las delegaciones de otros países, con lo que las cifras no son del todo exactas. Dicho esto, calculamos que tenemos más de 10.000 clientes en el sur de Europa, de los cuales cerca de 8.000 pertenecen a España.

¿Qué tiene que hacer una empresa para ser cliente?

A través de nuestra web la gente puede darle clic a empresas y simplemente hacer sus formularios. Esto todo llega a nuestro departamento de marketing, donde hacen una cualificación. Nuestra tecnología está hecha para que sea muy self-driven, que cada persona lo puede hacer. Si es un gran cliente, entonces tendrá una persona dedicada que le podrá ayudar con sus trámites. Consideramos grandes empresas todas aquellas que tienen más de 2000 empleados en España, y de hecho es una diferenciación que tenemos versus el resto del mundo.

¿Cómo convencería a una empresa para que elija Uber business frente a otras alternativas del mercado?

Van a poder tener el sistema más seguro para todos sus empleados en movilidad terrestre, asegurándose que tienen todo el control y visibilidad de sus gastos para generar estrategias a futuro que impactarán los ingresos de la compañía.

¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta como responsable en España?

Tengo tres grandes retos. La primera: equipo y talento. A pesar de que llevo un equipo que tiene que estar generando beneficio constantemente, mi prioridad número uno se llama equipo y talento. ¿Por qué? Únicamente consiguiendo el mejor talento de la industria llegas hacia donde tenemos que llegar. Y estamos en un mercado laboral supremamente competitivo. Una vez nosotros conseguimos ese talento, mi objetivo principal es, uno, construir los skills que necesitan tener para ser exitosos en su cargo, pero empezar a construirles ciertos skills para poder crecer. Esto no es altruismo, es bastante egoísta de mi parte. No voy a poder seguir creciendo (y soy muy ambiciosa) si no tengo un equipo listo para que algún día alguno me pueda reemplazar. Y lo siguiente es que quiero un equipo feliz. Considero que un equipo con sana competencia genera un entorno de éxito total y absoluto. ¿Cómo lo hemos creado? Hemos hecho unos KPIs para cada una de las personas y cada uno de los roles que tenemos en el equipo, muy definidos, eliminando cualquier tipo de zonas grises que pueda generar algún tipo de malentendido o zona gris.

El siguiente reto que tengo es en el negocio. Somos un negocio relativamente nuevo y somos un B2B dentro de un B2C. Construir un segmento corporativo en una empresa de consumo es un reto supremamente alto e interesante. Gestiono varios países, pero lo que yo necesito para Portugal es totalmente diferente a lo que yo necesito para Italia y radicalmente diferente a lo que yo necesito para España.

El tercer reto, que está muy alineado con la parte de business, es producto, cómo logro priorizar las diferentes necesidades de producto que tengo.

El primero es equipo y talento, un reto muy importante en conseguir retener y desarrollar talento. Dos, crecer un negocio en un país donde somos relativamente nuevos, en una empresa donde se ha creado como una empresa de consumo. Y tres, ser capaces de desarrollar con nuestra tecnología un producto que tenga un encaje para cada uno de los países en donde estamos.

¿Cuál es el más difícil?

Para mí, el más difícil, va a sonar muy blando, pero es el del talento.

¿Por qué?

Porque el talento ha tenido un cambio de mentalidad muy fuerte, está muy impaciente por crecimiento, por cosas nuevas, por aportar más… Y las empresas no crecen a la misma velocidad que es las expectativas de un talento joven. Entonces, para mí esa parte es muy difícil, mantener motivado y feliz a ese talento es un reto grandísimo, grandísimo.

Pero entonces el reto está más en los perfiles junior…

Yo creo que es un comportamiento que al final permea. De la misma forma que antes mi madre, no eras capaz de abrir el ordenador y ahora me manda y historias de Instagram.

¿Están integrando a los taxis dentro de Uber for business?

Hemos reportado casi 17% más de ingresos versus el año pasado. Hemos crecido un 24% en número de viajes y 16.9% en ingresos. ¿Esto a qué se debe? A dos cosas: a la integración con taxis y a todas las iniciativas que tenemos de sostenibilidad. Queremos ser una plataforma donde todos los taxis del mundo trabajen, dándoles y ofreciéndoles toda una base de datos para que tengan acceso a más fuentes de ingresos, tener un día mucho más utilizado y eficiente en términos de horas trabajadas, de servicios hechos. Es una estrategia de crecimiento de las más importantes que tenemos.

¿Cómo se gestiona el tema de riders?

Somos los primeros que pedimos una regulación mucho más robusta. Fuimos la primera empresa que se acogió a lo que el Gobierno dijo. Trabajamos a través de flotas donde hacen que todos los riders que estén dentro de nuestra plataforma cumplan con todos los requerimientos del Gobierno. Nuestro modelo permite al rider decir si quieres ser un trabajador autónomo y trabajar nosotros tanto como otras plataformas, o también trabajar para flotas y ser trabajadores a salarlo.

En España se habla de la uberización de la economía, y no en el sentido positivo, precisamente.

Soy latinoamericana, done el tema de movilidad terrestre era uno de los temas más difíciles, complicados, incluso de los más inseguros que había en el mundo. Coger un taxi era un riesgo total y absoluto. Ahora, cuando llega Uber, el impacto que tienen las personas se traduce en seguridad. Además, tienes la posibilidad de escoger de una manera muy rápida qué servicio necesitas para llegar lo más pronto posible. Entonces, se redujo una brecha enorme de oferta de alternativas de transporte terrestre y de tiempos de espera y al final del día, incluso de costo. Me voy a España. Somos un marketplace y como cualquier mercado de demanda y oferta, tienes que jugar un poco con los precios. Cuando hay poca oferta, tienes que jugar con los precios para que haya más demanda. Si hay mucha oferta, entonces se van a bajar los precios inevitablemente para generar más demanda. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Y el resultado es que en una semifinal de Champions, en el Bernabéu, en el centro de Madrid, tú no tengas que esperar horas y horas por un servicio que te lleve a tu casa cuando el partido ha terminado. Y eso, claro, eso hace que haya ciertos incentivos que nosotros tenemos, tanto para los conductores, para que se acerquen a esta zona, de la misma forma que a las 12:30, cuando no hay absolutamente nada, pero hay muy pocos servicios que se están pidiendo, pues incentivamos.

¿Cuál es el siguiente reto que tiene en la cabeza, siendo una persona ambiciosa?

Consolidar toda la parte global de cuentas estratégicas. Es uno de los segmentos más grandes potenciales de crecimiento. Una vez consolidado eso, quiero que el equipo que tengo manejando estas cuentas sea mucho más robusto en términos de conversaciones organización consultora, analítica y de producto. Entonces, que ellos sepan y que puedan leer el código de un API y decir: Oye, acá está fallando esto. Entonces, un poco seguir liderando esos skills cada vez más fuertes dentro de este equipo y luego ya ser la vicepresidenta de EMEA. Eso es lo que quiero.

¿Qué plazo se ha marcado?

Cuatro años. Después de dos años, lidero EMEA y APAC. Después de estos dos años, me gustaría ser la que maneja Uber para empresas de todo M. A. Y luego ya buscar mi vicepresidencia.

Ha estado en sector financiero, en sector de viajes, en sector logística, en sector tecnológico, muy masculinizados. ¿Se ha encontrado algún problema durante su carrera?

Siempre he parecido mucho más pequeña de lo que soy. Sin embargo, mi voz es muy gruesa. Cuando trabajaba como trader y algunos clientes me conocían en persona, se ponían un poco nerviosos. Nunca supe si era por el hecho de ser mujer o por aparente 15 años teniendo 25. Siempre he querido aprender y formarme. Una vez me preguntaron: ¿Tú crees que si hubieses sido hombre, te hubieses tenido que preparar de la misma manera? No lo sé, pero estoy súper orgullosa de haber tenido a mis 25 años una conversación con los CFOs y CEO de las empresas más grandes del mundo y que hubiese silencio y me oyeran, creyeran en lo que yo les decía y siguieran mis recomendaciones. También tuve otro trabajo donde yo era la única mujer. Pensé que la gente iba a ser maravillosa conmigo y me iban a tratar espectacular. Nunca en mi vida había estado en un entorno tan hostil, tan agresivo. Aprendí en ese momento a masculinizar mucho mi forma de trabajar porque vi que, si no lo hacía, me iban a comer viva. Creé una personalidad mucho más fuerte, no dejo que nadie me intente minimizar cuando tengo ese síndrome impostor.

Y ahora, cuando forma a ese talento para que le reemplace, ¿qué tipo de liderazgo transmite?

Soy una persona muy estructurada, entiendo muy bien todas las matemáticas, toda la parte cuadriculada de mi trabajo, pero también soy una persona excesivamente cercana. Y ahí es cuando digo que estoy muy orgullosa de esa sangre latina cercana. Creo que la unión de estas dos cosas mi equipo definitivamente lo siente. Hacemos una encuesta semestral de clima laboral. Tuve el 100% de aprobación de mi equipo, de la combinación de vida laboral con vida personal, de las horas que invierten ellos para aprender cosas nuevas, de lo que estaban aprendiendo, de todo su liderazgo. No lo digo solo de mí, porque de mí aprenderán una mínima parte, de yo ser capaz de traerles cualquier persona que les pueda ayudar.

Antes le preguntaba cuál era su siguiente objetivo. La última pregunta es: ¿qué es lo que más orgullosa se siente Adriana?

De todo lo que he trabajado y he tenido que pasar para estar donde estoy. Un reto que no mencioné es españolizar mi forma de hablar, porque el español colombiano es muy diferente al español de España, es superdiferente. En Colombia digo carro, acá digo coche. Soy una colombiana que ha luchado hasta la muerte y ahora estoy ocupando un cargo en Europa y me siento muy orgullosa.