“Es posible que la inteligencia artificial ayude en la detección de pacientes con apnea del sueño”

La IA y el Big Data, entre otras nuevas tecnologías, se han puesto al servicio de la medicina para el desarrollo de fármacos y la realización de diagnósticos precisos, ayudando al facultativo. En este sentido, ¿pueden contribuir al diagnóstico de la Apnea?

Es muy posible que, en un futuro próximo, podamos servirnos de la IA para realizar una rápida detección de pacientes con apnea detectando patrones y analizando datos. De hecho, los polígrafos actuales, cuentan con un software capaz de realizar una prueba automática y conocer directamente el IAH del paciente. Sin embargo, el diagnóstico por el momento, es una competencia médica.

La incorporación de estas herramientas tecnológicas, podrá ayudar en la fabricación de software y equipos especializados, ¿no es así?

Los equipos de APAP de nuestros pacientes están monitorizados para que podamos valorar cómo evoluciona la apnea para poder adaptar los parámetros de la manera más ajustada posible, consiguiendo la adherencia al tratamiento de todos nuestros pacientes. Nuestra empresa, ha desarrollado una app, Airsleep, mediante la cual, pueden tener acceso al resultado de tratamiento y contactar con nosotros si tienen dudas o necesitan informes detallados para la coordinación con sus especialistas.

Y una vez que el paciente es dado de alta, ¿existe alguna tecnología aplicable que permita realizar un seguimiento sobre su evolución periódicamente?

Digamos que cuando hablamos de apnea del sueño, nos referimos a un proceso crónico en el que acompañamos al paciente con un seguimiento personalizado:por esto nos eligen nuestros pacientes. La clave de esta patología es garantizar la adherencia al tratamiento y esto solo es posible gracias a los profesionales sanitarios y a la tecnología que utilizamos y que nos ayuda a tenerlos monitorizados para identificar y poder dar respuesta a sus necesidades.

Una alternativa efectiva y no invasiva para aquellos que sufren los síntomas de la apnea del sueño posicional cuando duermen boca arriba es NightBalance. ¿Qué nos puede comentar sobre dicho dispositivo y sus aspectos técnicos?

Se trata de un tratamiento muy específico para la APNEA POSICIONAL. Es un dispositivo pequeño y ligero que se coloca en un cinturón a la altura del pecho y da una vibración que provoca una reacción cuando el paciente está en decúbito supino para que se gire sin provoca un micro despertar. Para ello, el algoritmo del dispositivo, prueba vibraciones durante las 9 primeras noches y va cambiando progresivamente la frecuencia de vibración para que no se produzca un efecto de acomodación a la señal.

Recientemente hemos conocido que Investigadores de Google y de la Universidad de Washington (EE UU) han desarrollado un sistema eficiente capaz de grabar la tos y los ronquidos de las personas desde una aplicación instalada en un Smartphone, la cual funciona con IA. ¿Puede ser éste un método efectivo en materia de autodiagnóstico?

Ciertamente, cada vez llegan a nosotros más candidatos a tratamiento gracias a esta tecnología que evoluciona rápidamente. Hace unas décadas tanto el ronquido como la apnea, eran procesos que se normalizaban y no suponían consulta con el especialista a no ser que se acompañara de sintomatología típica: somnolencia incapacitante, falta de concentración, cefaleas.. Sin embargo, actualmente la incidencia de la AOS ha aumentado no porque haya más casos sino porque somos conscientes de la importancia del sueño de calidad y estas herramientas ayudan reconocer la apnea como patología para consultar con el especialista y poder tratarla.

Vuestra técnica de Poligrafía Respiratoria en el domicilio del usuario es plenamente innovadora, ya que aporta plena comodidad y practicidad al paciente. ¿Qué resultados y nivel de eficiencia aporta en términos generales?

Al realizar la prueba en el propio entorno del paciente, facilitamos la obtención de resultados más parecidos a una noche normal. Además de aportar comodidad al paciente, contribuimos a descongestionar las listas de espera de los laboratorios de sueño de los hospitales.

En otras circunstancias es necesario realizar un estudio completo del sueño y que el paciente duerma en el propio centro hospitalario. En la polisomnografía, ¿qué herramientas tecnológicas e innovadoras entran en juego?

Mientras que la Poligrafía es una prueba de cribado con tres canales que se puede realizar fácilmente en el propio domicilio del paciente, la polisomnografía usa hasta diez tipos de sensores diferentes para estudiar la arquitectura y etapas del sueño, los micro despertares, todas las posibles causas de la fragmentación y mala calidad del sueño, además de identificar la gravedad de la apnea del sueño y la presencia de ondas anormales en el registro cerebral. Es por ello, que requiere de un laboratorio de sueño y un equipo especializado para realizar la prueba.

¿Qué otros servicios ofrece TerapiaCPAP y qué avances destacados ha conseguido en los últimos meses?

A parte de ofrecer pruebas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento personalizado desde hace más de veinte años, en TerapiaCPAP hemos desarrollado una APP propia para empoderar al paciente en el seguimiento de su tratamiento: le da información en forma de puntuación de 0 a 100 en función de cuántas horas utilice su APP, la calidad del tratamiento y el residuo de apnea que quede para poder detectar los cambio propios al envejecimiento o a las patologías conjuntas que puedan aparecer y darles respuesta o soluciones.

Además, observando en nuestros pacientes los problemas de rinitis y sinusitis asociados, hemos apostado por nuevos tratamientos para abordar los procesos de vía aérea superior e inferior: cámaras inhalatorias, nebulizadores, concentradores de oxígeno etc Estamos teniendo una excelente acogida y seguiremos desarrollando nuestros tratamientos poder ayudar a más personas.