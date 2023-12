¿Qué es la IA combinada? Una estrategia clave para las empresas

La inteligencia artificial se ha convertido en obligatoria en el entorno empresarial. Esto es lo que opinan el 81% de los líderes tecnológicos encuestados por Dynatrace, una empresa de observabilidad y seguridad en su informe The State of AI 2024: Challenges to adoption and key strategies for organizational success (traducido libremente como El estado de la IA en 2024: desafíos para la adopción y estrategias clave para el éxito empresarial).

Una encuesta global independiente realizada a 1300 CTOs, CIOs y otros líderes tecnológicos de grandes organizaciones que destaca otro concepto muy interesante: la IA combinada. Y es que casi todos los encuestados (98%) reconocen que la IA generativa sería más beneficiosa si se enriqueciera e impulsara con otros tipos de IA.

La IA se vuelve obligatoria

El informe revela que las empresas están aumentando sus inversiones en IA en todas las áreas de su negocio para mejorar la productividad, automatizar tareas, reducir costes y mantener el ritmo de la competencia.

Sin embargo, junto a las claras ventajas, existen retos y riesgos que las organizaciones deben gestionar. Desde garantizar que los resultados de la IA generativa sean fiables para respaldar los casos de uso críticos para el negocio, hasta mantener el cumplimiento de las políticas internas y las normativas globales relacionadas con la seguridad y la privacidad de los datos.

Estas conclusiones subrayan la necesidad de un enfoque compuesto de la IA. Así, las organizaciones deben combinar múltiples tipos de IA -como la generativa, la predictiva y la causal- y diferentes fuentes de datos -como la observabilidad, la seguridad y los eventos empresariales-. Este enfoque permite un razonamiento más avanzado y aporta precisión, contexto y significado a los resultados de la IA.

“La IA se ha convertido en un elemento central para impulsar la eficiencia, mejorar la productividad y acelerar la innovación”, explica José Matias, Regional Vice President Iberia en Dynatrace. “El lanzamiento de ChatGPT a finales del año pasado, desencadenó un importante ascenso de la IA generativa. Los equipos de desarrollo, operaciones y seguridad han visto un gran potencial en la capacidad de la IA generativa para ofrecer aplicaciones y servicios nuevos más seguros y de forma más rápida”, añade.

Y es que, en España, los resultados muestran que la IA se ha convertido en una herramienta fundamental para la detección, investigación y respuesta a las amenazas de seguridad. “Las organizaciones deben integrar la tecnología de forma segura y responsable, para minimizar el riesgo de que los empleados expongan datos sensibles o creen vulnerabilidades en sus entornos”, explica Matias.

“Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las organizaciones con la IA generativa es conseguir respuestas significativas. Esas en las que los usuarios puedan confiar para resolver casos de uso y problemas específicos”, sentencia Matias.