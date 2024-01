La realidad mixta y el reconocimiento de voz en Windows, lo más obsoleto de Microsoft

A medida que se lanzan nuevas versiones del cliente de Windows, se introducen nuevascaracterísticas que buscan mejorar la experiencia. Pero también es común que otrassean eliminadas en el proceso.Esto es precisamente lo que sucederácon la realidad mixta y el reconocimiento de voz en Windows. Dos funcionales que el gigante tecnológico considera como obsoletas y decide dejar atrás.

Hablamos de características y funcionalidades que ya no se desarrollan o que, por diversas razones, no contarán con soporte en el futuro. En este sentido,siendo reemplazadas por herramientasmás actualizadas y adaptadas a las necesidades de los usuarios de Windows. Esto en un intento por mantenerse al día con la demanda o simplemente de optimizar los recursos del sistema operativo.

Windows actualiza sus servicios, adiós a la realidad mixta y reconocimiento de voz

Así lo anunció la compañía durante un informe oficial,en el que describe varias funciones que pasarán a ser obsoletas en su próxima versión. Entre ellas se encuentra Windows Mixed Reality o realidad mixta, la cual se desactivará por completo en aplicaciones como Mixed Reality Portal, Windows Mixed Reality, Steam VR y Steam VR Beta. Para así marcar un cambio significativo enfocándose en otras áreas importantes para el desarrollador.

Del mismo modo ocurre con el reconocimiento de voz,el cual dejará de recibir mantenimiento y actualizaciones. Sin embargo, no será eliminado por completo. En su lugar, se reemplazará por la función de “acceso de voz”, la cual estará disponible con el lanzamiento de la versión Windows 11 22H2. Aunque de momento solo estará presente en un número limitado de países e idiomas.

Microsoft priorizará el desarrollo de otras aplicaciones

Es así como Microsoft decide dejar de lado algunos servicios de su sistema operativo –para probablemente remplazarlo con otra lista masiva de bloatware–.Básicamente, programas que muchas veces resultan innecesarios y que solo terminan consumiendo recursos de nuestro dispositivo. Algo que constantemente genera frustración con cada nueva versión de sistema operativo.

De momento, ambas funciones se mantendrás disponibles,pero se desactivarán una vez que se implemente la próxima actualización. Sin mencionar que incluso se estarían deshaciendo de Cortana,el asistente virtual de Windows. Aunque es verdad que casi todos lo desactivamos en algún momento de nuestras vidas. No obstante, esta probablemente sea un medida para centrar sus esfuerzos en Copilot, el asistente de IA de Microsoft que continúa dando de qué hablar.

Nuevos horizontes para Windows

Pero eso no es todo lo que pasó a convertirse en contenido obsoleto de Windows. De hecho, la lista es especialmente larga e incluye la protección de aplicaciones de Windows Defender en Edge, la cual ya no recibirá más actualizaciones.Así como su contraparte en Office, la cual pasará a reemplazarse por Microsoft Defender for Endpoint. Una de las nuevas soluciones de seguridad de Microsoft basadas en IA.

El informe también destaca la eliminación de funciones como Grabador de Pasos, Consejos, Servicio de Cliente Web (WebDAV), ranuras de correo remotas, entre muchas otras. Básicamente, funciones que quizá muchos ni siquiera sabían que existían, las cuales abrirán paso a una nueva lista de característica. Aunque es probable que tampoco lleguemos a utilizar muchas de ellas.

Microsoft enfocará los recursos de Windows en propuestas más prometedores

Es importante destacar que la obsolescencia de una función no implica necesariamente su eliminación,sino que esta ya contará con actualizaciones ni nuevas capacidades.Pero que probablemente continuaría disponible en futuras iteraciones del SO.Aunque con el tiempo se evaluará si es necesario mantenerlas o eliminarlas definitivamente, como es el caso de la realidad mixta en Windows

Esto último forma parte de los esfuerzos de Microsoft por reducir su enfoque en el mercado de la realidad virtual y buscar oportunidades más prometedoras. Un ejemplo esMicrosoft Mesh, que promete admitirreuniones en un espacio sin necesidad de cascos de realidad virtual. Esto con el fin de brindar una experiencia mucho más envolvente donde los usuarios puedan interactuar.

Es así como Microsoft anuncia el cese de la realidad mixta y reconocimiento de voz en Windows. Estocomo parte de su estrategia para renovar y mejorar su repertorio de servicios en futuras versiones del sistema operativo. Para que así los usuarios disfruten de nuevas características al día con sus necesidades. Con el fin de garantizar una experiencia fluida y con mayor utilidad.