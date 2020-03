Es, desde 2014, el jefe del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad de élite de la Guardia Civil, la que ha luchado cara a cara contra ETA y a la que se llama para las misiones más críticas. Pero el teniente coronel Jesús Gayoso Rey pertenece a esa élite desde mucho antes, en concreto desde 1996, cuando aterrizó en ella como teniente. Sabe más que de sobra lo que es luchar contra terroristas o narcotraficantes, pero ahora, a sus 48 años, este gallego está librando otra dura batalla contra un enemigo invisible que asola España: el coronavirus. Lleva 15 días ingresado luchando por recuperarse, 12 en la UCI.

El domingo 8 de marzo, antes de que los miembros de su unidad se desplegasen en la localidad riojana de Haro para aislar a parte de la población, comenzó a tener fiebre, aunque pensó que se trataba de una simple gripe. Él dirigió desde el cuartel del GAR en Logroño a los equipos que se desplegaron en dicho municipio. No se sabe cómo pudo contagiarse, pues debido a su puesto viaja con mucha frecuencia y días antes estuvo en Bruselas. El jueves 12, tras varios días encontrándose mal, fue al hospital y aunque en un primer momento le mandaron a casa, finalmente le ingresaron “y ya no volvió a salir de allí”, cuentan sus compañeros.

Todos sus compañeros y subordinados están pendientes de él y en varias ocasiones le han transmitido su apoyo con un vídeo que confían escuche. En él se oye una frase de Napoleón y un mensaje de apoyo: “Si construyes un Ejército de cien leones y su líder es un perro, los leones morirán como un perro. Pero si armas un Ejército de cien perros y su líder es un león, todos los perros lucharán como leones. Gracias por ser un león ejemplar en la familia GAR, mi teniente coronel. Ahora más que nunca lo necesitamos en pie y haciendo lo que mejor sabe hacer: vivir por y para el GAR. En esta batalla nadie se queda atrás. Coja nuestra mano e incorpórese; queda mucho por hacer, tanto en lo profesional como en lo personal. Su lucha es nuestra lucha y no vamos a perder. Siempre GAR.

Su carrera dentro de la Guardia Civil está plagada de éxitos, pero sobre todo está ligada al GAR, a donde llegó poco después de salir de la Academia. Fue en 1996 y se incorporó, como teniente, a la 1ª compañía de Vizcaya. Poco después, ya ascendido a capitán, pasó a la 3ª compañía de Navarra y a la 2ª de Guipúzcoa. En 2008, como comandante pasó a Madrid para realizar el curso de Estado Mayor, siendo destinado a la Dirección General del Cuerpo.

Allí estuvo hasta febrero de 2014, cuando se incorporó de nuevo a “su GAR” como Jefe de la Unidad, en una época en la que ETA pegaba sus últimos coletazos. Desde allí no sólo dirigió las últimas acciones contra la banda, sino también los despliegues de sus hombres en misiones en el exterior: Líbano, Nicaragua, República Cantroafricana, Irak, Sahel... Creía y confiaba en sus hombres y no dudaba a la hora de afirmar que, allí donde se desplegaran, darían lo mejor, incluso más. De hecho, como ejemplo, en una conversación con LA RAZÓN en 2017 mostraba su deseo de que la Guardia Civil patrullase en Irak junto a los soldados iraquíes a los que entrenaban. No le valían solo las clases dentro de una base y no quería dejar nada al azar. “Si no pisas el terreno con ellos es como si les entrenaras en España”, decía. Y añadía: “La ilusión de la gente es patrullar con ellos y ver cómo lo hacen». Como carta de presentación de su unidad para esta tarea y otras similares que les encomendaban simplemente recordaba la experiencia de nuestro país contra ETA: “España exporta lucha contra el terrorismo”.

Ahora, esos agentes a los que dirige sólo quieren que gane esta batalla para volver a luchar con él contra sus enemigos de siempre. Como está haciendo también el coronel de la unidad, quien se encuentra en cuarentena en su casa, ya sin fiebre y con 15 días más de aislamiento por delante.

Una vela en casa de uno de los miembros de la unidad, junto a una Virgen del Pilar (patrona del Cuerpo), espera encendida su recuperación. Confían. No quieren otra mala noticia como la que les llegó hace pocos días con la muerte del primer jefe del GAR, coronel Jesús Velez. También por ese enemigo invisible del coronavirus.