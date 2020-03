El Gobierno niega “una situación de alarma añadida” para decretar el cese de la actividad

La rectificación del Gobierno asumiendo el postulado que antes rechazaban de parar la actividad productiva ha supuesto un volantazo en la estrategia del Ejecutivo que la portavoz, María Jesús Montero, ha tratado hoy de justificar. Tras participar en el Consejo de Ministros que ha aprobado el parón productivo de España hasta el 9 de abril, de modo que “todos los trabajadores no esenciales se queden en casa”, Montero ha asegurado que la decisión se tomó ayer por parte del comité técnico de expertos que aconseja al Gobierno sobre las medidas a tomar para frenar el contagio. “No ha habido ninguna situación de alarma añadida”, ha asegurado la portavoz gubernamental.

En este punto, Montero ha revelado que tras dos semanas de confinamiento, los expertos han advertido las diferencias de movilidad que existen entre los días de diario y el fin de semana, por lo que sugirieron si era posible tomar alguna medida adicional que permitiera restringir esta movilidad, aprovechando -además- la cercanía de la Semana Santa. El objetivo es “arañar todavía más esa movilidad” porque la cercanía del pico de la epidemia “hace ahora consumir más recursos sanitarios”.

Desde este comité de expertos se ha anticipado que las próximas dos semanas, las unidades de cuidados intensivos se tensionarán al límite, mientras que en la actualidad hay hasta nueve comunidades con sus UCIs colapsadas o al borde del colapso.“Lo estamos haciendo bien, se nota el efecto del confinamiento. Nos toca un pequeño paso adelante. Todo aquello que no sea esencial que se quede en casa para no propagar el contagio y no poner en riesgo a las personas vulnerables”, ha finalizado la portavoz.