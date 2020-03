Los Pactos de la Moncloa

Con este nombre han pasado a la historia los acuerdos económicos y políticos firmados en octubre de 1977 entre el Gobierno presidido por Adolfo Suárez y la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias, económicas y sociales. Cuatro meses antes se habían celebrado elecciones generales, y la inflación superaba el 26%, con motivo –entre otras causas– de la crisis del petróleo tras la guerra del Yom Kippur de 1973. La transición hacia una Constitución de consenso estaba en grave riesgo, y ese gran acuerdo nacional la hizo posible.

Hoy no estamos en ese escenario, pero el que sufriremos cuando acabe la pandemia no será menos grave. Las agendas política, económica y social han saltado literalmente por los aires, como el actual Gobierno: es imposible que pueda hacer frente a esa crisis. Para superarla, será necesario otro gran acuerdo nacional, que solo podrá realizarse con renuncias por parte de todos los actores políticos en presencia. Será la hora de subordinar legítimas aspiraciones al interés general y al bien común. Conviene que todos vayamos asumiendo esa realidad, porque los acontecimientos se van a precipitar tan pronto salgamos del túnel de esta pandemia y, entonces, las decisiones ya no podrán adoptarse ni tarde ni mal: estamos advertidos ya.

Si hoy toca unirse para ganar la batalla de la salud pública, mañana será preciso para vencer la batalla del empleo, el bienestar social y la recuperación económica. Y esa contienda no va a ser menos dura.