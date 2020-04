El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva prórroga del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril, tras escuchar las recomendaciones del grupo de científicos que asesora al Gobierno y después de reunirse con el Comité Técnico de Gestión del coronavirus. Sánchez ha considerado que “necesitamos algo más de tiempo” para acometer un objetivo que vislumbra ya cercano. “Los datos pronostican que estamos superando el pico de la epidemia y estamos en condiciones de doblegar la curva del virus”, ha anticipado. No obstante, el jefe del Ejecutivo ha llamado a no “precipitarnos” ni “relajarnos”, algo que tendría “un resultado peor, ya que generaría una segunda ola del virus”.

Por este motivo, Sánchez ha asegurado que “hay que mantener dos semanas más” las “medidas muy duras” que se han aprobado hasta ahora y ha anticipado que no será la última prórroga. “Vendrán más, no van a ser solo 15 días”, ha señalado, para apuntar continuamente que “en tres semanas no habrá acabado todo, pero tampoco tendremos el mismo estado de alarma”. Esta situación de excepcionalidad se irá modulando en función de la “eficacia” y del “grado de cumplimiento” de las medidas actuales.

Una vez que se supere el pico de la pandemia y se doblegue la curva, se iniciará una nueva fase de “transición” en la que ya están trabajando “desde hace semanas” un nutrido grupo de técnicos y expertos para ir reactivando paulatinamente la actividad. Este plan, que está prácticamente ultimado, se desarrollará en tres frentes: uno de higiene y medidas sanitarias, en el que entraría la recomendación del uso de mascarillas, cuya provisión “se va a garantizar” por el Ejecutivo; otra de detección y atención a los contagiados, realizando test masivos para comprobar la inmunidad de los ciudadanos y permitirles irse incorporando a su actividad, y finalmente, a nivel tecnológico, también de control y seguimiento del virus.

La actividad “no esencial” volverá el 9 de abril

Sánchez sí ha querido dejar claro que lo que se prorroga es el estado de alarma, pero no la medida restrictiva que afectaba a la producción “no esencial” que se paralizó a principios de esta semana y hasta el día 9 de abril. En todo caso, el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que el virus tiene un componente dinámico que marca las medidas que se van tomando, “en función de la evolución se irá modulando el estado de alarma”.

Los plazos apremian y la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces se reunirán el martes a las 16:00 y 18:00 horas, respectivamente, para fijar el orden del día del pleno en el que se tiene que aprobar la prórroga del estado de alarma. Los plazos previstos –el periodo de excepcionalidad vence a las 00:00 del 12 de abril– obligan a que la prórroga se apruebe con carácter previo en el Congreso, por lo que todo apunta al 8 o 9 de abril. A este pleno el Gobierno podría decidir llevar también los últimos decretos aprobados, en concreto, en el que se aprueba la paralización de los sectores «no esenciales» que podría quedar también prorrogado con nueva ampliación del estado de alarma.

Nuevos Pactos de La Moncloa

El presidente del Gobierno ha anunciado su intención de impulsar unos nuevos Pactos de La Moncloa para garantizar “una unidad más fuerte y más compacta” para afrontar la reconstrucción a nivel nacional. Evocando a Kennedy, Sánchez ha señalado que “no debemos preguntarnos qué pueden hacer los demás por mí, sino qué puedo hacer yo por los demás”. Una unidad para la “tarea de relanzamiento y reconstrucción” que va más allá de los partidos políticos y se buscará también en el ámbito de los empresarios, sindicatos, Comunidades Autónomas e incluso en Europa, donde se promoverá el impulso de un Plan Marshall. En definitiva, una “unidad en todos los frentes”.