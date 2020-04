Zarzuela se adapta a la cuarentena

Aunque la vida en las calles de ciudades y pueblos de España parezca estar en modo pausa, inéditamente desiertas, la realidad es muy distinta bajo los tejados de las casas, en cuyas habitaciones la actividad comienza bien temprano, a la hora habitual que la vida diaria se ponía en marcha, antes de que el confinamiento se convirtiera en el modo de afrontar esta insólita etapa.

En la residencia que habitan los Reyes y sus hijas en el recinto del Monte de El Pardo, rigen desde hace casi tres semanas las indicaciones de las autoridades sanitarias que suponen permanecer en casa y observar las normas dictadas por el Gobierno para evitar que la pandemia del Covid19 se propague de forma descontrolada. Como siempre, la vida del pabellón de la Familia Real comienza muy temprano aunque las actividades de agenda de don Felipe y doña Letizia se hallan suspendidas y las hijas de los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, no asistan a las aulas de su colegio por estar cerradas desde el 11 de Marzo. Pero esa clausura del centro, ordenada por el Gobierno, no ha supuesto que ellas dejen de dar sus clases aunque sí que la forma de seguir con sus estudios ha cambiado radicalmente para no perder curso y desperdiciar su tiempo.

El Colegio Santa María de los Rosales, al igual que otros muchos centros en todo el país, ha buscado las fórmulas necesarias para que los alumnos sigan recibiendo las enseñanzas a través de las distintas herramientas digitales que permitan seguir con el contacto fluido entre profesores y estudiantes. La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, por medio del soporte mayoritario Teaams que han aprendido primero a utilizar y luego a usar con soltura, reciben la información de sus profesores para llevar a cabo su trabajo académico. Así desarrollan sus tareas, también por medio de Outlook y OneDrive, con textos, cuestionarios digitales, presentaciones, videos, clases grabadas, chats e incluso con videoconferencias que se usarán si el trabajo que se les encomiende lo requiere.

Aunque el Colegio tiene la esperanza y el deseo de que los alumnos puedan volver a las aulas en el mes de mayo, sus responsables actuarán de acuerdo con lo que exija la evolución de la pandemia. Como detalle con las familias de los alumnos, el centro escolar descontará de los recibos las cuotas correspondientes a los gastos de transporte escolar, comedor y extraescolares.

El personal de oficina y servicio que habitualmente prestan su trabajo en las dependencias del Palacio de la Zarzuela se ha reducido considerablemente para ajustarse a las normas gubernamentales y evitar riesgos de contagio. En muchos casos, se aplica el teletrabajo para una parte del personal que opera habitualmente en los despachos e incluso se han establecido turnos en la mayoría de los departamentos para evitar que muchas personas coincidan en la misma estancia.

Tan sólo los máximos responsables de la Casa de S.M. el Rey acuden cada día a Zarzuela para organizar las tareas que se llevan a cabo allí y que están centradas en los contactos telefónicos o telemáticos con los representantes de los distintos sectores de la sociedad que realizan los Reyes desde hace casi tres semanas.

El Rey Felipe es el único que sigue manteniendo reuniones presenciales en su despacho además de permanecer en contacto permanente con el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En su lugar habitual de trabajo, el monarca presidió una reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus que integran los ministros de Defensa, Margarita Robles, Transportes, José Luis Ábalos, Interior, Fernando Grande Marlaska y Sanidad, Salvador Illa. También han mantenido reuniones con el Rey en estos últimos días la ministra de Economía, Nadia Calviño, la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El único que ha salido del recinto del Palacio de la Zarzuela ha sido el Rey Felipe cuando decidió la semana pasada visitar las instalaciones de Ifema, reconvertidas en inmenso hospital de campaña para los enfermos menos graves del Covid19. Una ocasión que aprovechó para lanzar un mensaje claro de esperanza y ánimos a toda la población y a los enfermos de este mal que sufren los envites de la dura enfermedad. Entre las muchas videoconferencias que han mantenido los Reyes durante estos días destaca la que Don Felipe realizó ayer con diversos operativos de las Fuerzas Armadas que están luchando contra el virus de Wuhan. La realizó no desde Zarzuela sino desde el Mando de Operaciones en la Base de Retamares en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el órgano del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) donde se coordinan los esfuerzos de las Fuerzas Armadas. El Rey ha hecho llegar «un mensaje de apoyo y gratitud y de orgullo ante lo que es una contribución muy importante en un momento de necesidad y emergencia nacional». Don Felipe Estuvo acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles y por el JEMAD, el General del Aire, Miguel Ángel Villarroya.