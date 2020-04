Sánchez se abre a endurecer el confinamiento si la “deshibernación” incrementa los contagios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy en Moncloa para defender la decisión del Ejecutivo de no prorrogar la “hibernación” de los sectores no esenciales, cuyos trabajadores se reincorporarán entre mañana y el martes a su actividad. A pesar de que la puesta en marcha de esta producción no cuenta con el respaldo de algunos expertos, de los presidentes autonómicos, de varias fuerzas de la oposición e incluso genera diferencias dentro del propio Gobierno de coalición, Sánchez ha decidido salir públicamente para explicar que es necesario combinar las medidas sanitarias con la reactivación de la economía que nos permita superar la crisis en el futuro. "La respuesta obliga a combinar medidas frente la enfermedad y que a la vez eviten el colapso económico”, ha señalado.

Varios de estos expertos advierten de que la vuelta al trabajo de mañana, que movilizará a dos millones de ciudadanos, corre el “riesgo lógico" de generar un repunte de los contagios. Sánchez ha asegurado que se va a poner en marcha un sistema de “marcadores” para monitorizar la propagación del virus, así como la respuesta del sistema sanitario, y en base a los resultados que arroje se estudiará la activación de la eventual “desescalada”, que no llegará “como pronto” antes de dos semanas. En todo caso, el presidente se ha abierto expresamente a que si estos datos fueran negativos y reflejaran un repunte en los contagios, “mantendremos e incluso reforzaremos el confinamiento”. De esta forma, Sánchez busca cubrirse las espaldas ante una decisión cuestionada desde varios ámbitos y que puede contribuir a retroceder en los progresos logrados hasta ahora.

El presidente del Gobierno ha querido hacer hincapié en que solo son las actividades no esenciales las que se reactivan mañana, mientras que sigue plenamente vigente el decreto de alarma que se aprobó el 14 de marzo y que limita la movilidad del resto de ciudadanos a salidas muy tasadas, para comprar o ir a trabajar, entre otras cuestiones. Se ha incidido en que quienes presenten el menor síntoma o hayan estado en contacto con infectados deberán abstenerse de ir a sus trabajos, así como las personas más vulnerables, como embarazadas, mayores o diabéticos. “No estamos siquiera entrando en la segunda fase. Prosigue el estado de alarma y continúa en consecuencia el confinamiento. Solo acaba la hibernación económica de los trabajos no esenciales", ha puntualizado el jefe del Ejecutivo.

“Desescalada de la tensión política”

A la desescalada “progresiva y muy cautelosa” en las medidas restrictivas, Sánchez ha querido sumar otra que se debe llevar a cabo de manera inminente. “Necesitamos una desescalada en la tensión política ya”, ha apuntado. El presidente ha pedido dejar atrás las “palabras gruesas” y trabajar por un gran acuerdo de país". "Mientras se mantenga esta situación no saldrá de mi boca otra palabra que no sea unidad y ese es el mensaje que acabo de transmitir a los presidentes autonómicos y que transmití esta semana a los dirigentes del resto de partidos políticos de la oposición”, ha señalado. Esta unidad se buscará durante los próximos días en la ronda de contactos exploratorios con todos los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, autonomías y ayuntamientos con los que se reunirá “antes de que acabe la semana” para testar el eventual apoyo a unos futuros Pactos de la Moncloa.