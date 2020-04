Podemos no apoya el fin de la hibernación económica: «Primero, la vida»

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner entre hoy y mañana fin a la hibernación de la economía española –en función de si en algunas comunidades este lunes es festivo o no– y, con ello, hacer que los trabajadores de los sectores no esenciales vuelvan a sus puestos de trabajo no cuenta con un apoyo unánime entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Los ministros de Unidas Podemos cuestionan la medida al considerar que puede terminar desencadenando un nuevo repunte de los contagios por coronavirus que tenga su traducción en las estadísticas de las próximas semanas, hacia finales del mes de abril.

No hay marcha atrás en esta decisión de Sánchez que, tal y como reiteró ayer en la rueda de Prensa que ha ofrecido esta tarde desde La Moncloa, está apoyada en el criterio de los expertos y científicos que asesoran al Gobierno. Sin embargo, tanto los ministros morados como el grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, tal y como ha podido confirmar este diario, hubieran sido partidarios de que esta vuelta de los trabajadores no esenciales se hubiera pospuesto, al menos, una semana más o, en todo caso, se hubiera limitado a algunos casos concretos para el día de hoy. Preguntado al respecto en la rueda de Prensa, Sánchez negó fisura alguna en el Gobierno en torno a esa decisión.

Sin embargo, esa diferencia de criterio –que ya se ha manifestado en otras cuestiones como la articulación de una renta mínima o las ayudas a los afectados por la crisis sanitaria para el pago de los alquileres– existe. Consideran en la formación de Iglesias que los esperanzadores datos de la última semana, especialmente en lo afecta al número de pacientes que llegan a urgencias, las hospitalizaciones y la situación en las UCIs, podrían verse alterados por el incremento de la movilidad, especialmente en las grandes ciudades. «Primero, la vida; después, la economía», resumía un dirigente de la formación en torno a esta polémica.

En el debate que tuvo lugar la pasada semana en el Congreso para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma, el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ya dejó entrever que su formación apoyaría al Gobierno de coalición aunque su criterio pasara por explorar el retraso de las medidas para rebajar el nivel de confinamiento. «Cuidado con el desescalamiento», advirtió Echenique. En el grupo confederal de Unidas Podemos consideran que únicamente debería acometerse este proceso de retorno de los sectores no esenciales de «forma paulatina» y siempre que garantice que «la curva puede seguir bajando». En todo caso, los de Iglesias también han trasladado al presidente Sánchez que en el caso de que ese desescalamiento tan rápido no sea positivo, le urgirán para «tomar las medidas» necesarias para volver a hacer más duro el confinamiento. De hecho, desde este partido consideran que un buen punto de partida sobre el que empezar a tomar medidas como la que se activa hoy podría ser el análisis de los resultados del estudio de prevalencia que realizará el Gobierno sobre 30.000 familias para saber el grado de penetración social del coronavirus. Sin embargo, ese estudio aún ni siquiera ha dado comienzo.

Buena muestra de las diferencias entre el PSOE y Podemos en esta cuestión concreta son las críticas lanzadas por una alto cargo del propio Ejecutivo. Se trata de la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, nombrada por Unidas Podemos y encuadrada dentro de la estructura directiva del Ministerio de Igualdad, a cuyo frente se encuentra Irene Montero. A través de dos mensajes publicados en su perfil de Twitter, Gimeno aseguró ayer que es «difícil de tragar» que, en el actual escenario, haya miles de trabajadores de sectores no esenciales que tengan que reincorporarse desde mañana a sus empresas: «Resulta indescriptible que no puedas estar con tus padres que se mueren el domingo y el lunes puedas estar con tus compañeros de trabajo». En la misma línea que han venido defendiendo en privado algunos ministros y diputados de Podemos en las últimas horas en torno a la necesidad de prorrogar la hibernación de la economía no esencial, Gimeno afeó que el mensaje que el Gobierno traslada a la sociedad con esta decisión es la de anteponer «el beneficio» sobre las vidas: «Hoy decían que la gente se ha relajado y sale más. No parece fácil explicar por qué no puedes sacar a los niños a paseo, con cuidado, y el lunes puedes meterte en el metro e ir a trabajar».