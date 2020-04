El “gran pacto” nace cojo: Sánchez solo atrae a sus socios

Pedro Sánchez anunció hace una semana que activaría de forma inminente la búsqueda de apoyos para reeditar una suerte de Pactos de la Moncloa 2020 contra el coronavirus. Citaría a partir de este lunes a todas las fuerzas políticas para tejer un consenso similar al de 1977, para enfrentar unidos la estrategia de reconstrucción del país, económica y social, tras el impacto de la pandemia. El consenso trascendería el arco parlamentario y se extendería también a sindicatos, empresarios y representantes territoriales. Una apuesta ambiciosa que no acaba de cristalizar y que lejos de trascender lo político, apenas consigue la adhesión transversal que se buscaba. El presidente del Gobierno comenzará hoy a testar el apoyo que genera esta iniciativa entre las fuerzas políticas, pero esta primera toma de contacto se hará solo con los partidos a los que ha conseguido atraer, esto es, los partidos que hasta ahora le han dado soporte en la investidura o la coalición y aquellos que comparten la necesidad de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Ni rastro de las principales fuerzas de la oposición. Ni PP ni Vox participarán en las videoconferencias de esta semana.

En Moncloa trabajan para cerrar una cita con el principal partido de la oposición «cuanto antes», incluso el sábado, conscientes de que las posibilidades de éxito de este gran pacto de país pasan por su adhesión. Aseguran que «no hay nada más importante que estas reuniones», porque «cada minuto cuenta» y no es tiempo para la «confrontación». En todo caso, desde el Gobierno «agradecen a la mayoría de los partidos su disponibilidad para participar en la ronda de videoconferencias», aunque muchos de los participantes –incluso los socios– se muestran escépticos con la fórmula de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Precisamente para evitar estas resistencias iniciales que despierta la fórmula, desde el Ejecutivo se ha optado por enfocarlo como un gran pacto de reconstrucción social y económica, obviando la asimilación a los de 1977. Algo parecido ocurre con las propuestas, Sánchez acude abierto a escuchar, en lugar de promover una oferta concreta a los partidos que pueda generar rechazo.

Sánchez comenzará hoy los contactos a las 12:30 con la independentista Laura Borràs (JxCAT) y con Íñigo Errejón (Más País) que ayer planteaba en el Congreso la necesidad de impulsar una «tasa Covid» para que las grandes fortunas paguen más y ayuden a financiar el confinamiento. Le seguirá la única formación, ajena a su Gabinete de coalición, que está dispuesta a hacer suyo el acuerdo, como ya anunció el pasado 4 de abril. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, participará a las 13:00 horas en el encuentro para trasladar su propuesta para empezar a trabajar ya en unos pactos de la reconstrucción que aseguren una «sensata, moderada y acordada» respuesta a la crisis del coronavirus e insistirá en que en ese acuerdo deben estar implicados Gobierno, oposición y agentes sociales.

La jornada se completará con dos de los socios prioritarios del Ejecutivo, Unidas Podemos, y con el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Los nacionalistas vascos no son, de entrada, partidarios de este gran pacto y prefieren que se priorice la negociación de los Presupuestos sobre estos «juegos políticos». No obstante, están dispuestos a dialogar para alcanzar pactos de Estado «por responsabilidad». Misma actitud plantea otro socio: ERC. Sánchez se reunirá con Gabriel Rufián el viernes, pero desde Esquerra no están dispuestos a reeditar los pactos del 77 ni a ·blanquear este proceso· y su portavoz ya expuso que antes de unos Pactos de la Moncloa debería de haber unos Pactos de Ajuria Enea o del Palau de la Generalitat. El viernes Sánchez también se reunirá con la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.