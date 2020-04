Un polizón a la Antártida (Crónicas desde el Hespérides): Regreso a casa (2ª parte)

En el día de hoy se cumple la singladura número 19 de las 25 previstas para cruzar el océano Atlántico y llegar desde Montevideo, puerto del que zarpamos el pasado 28 de marzo a nuestro puerto base en Cartagena. Menos de una semana nos separa ya de terminar nuestra XXV Campaña Antártica. A tan pocos días de volver a casa, la dotación ansía ver el faro de Navidad por la proa y atracar en el muelle de Levante del Arsenal el próximo 22 de abril.

En estos momentos el barco lleva ya más de cinco semanas de aislamiento a bordo, desde la última vez que su dotación pudo pisar puerto en Punta Arenas (Chile) el pasado 11 de marzo.

Son días de redactar informes finales y hacer balance de lo realizado. La campaña ha sido, como no podía ser de otra manera, intensa tanto en esfuerzos logísticos, como científicos y personales. Más de 60 días hemos pasado en aguas del Tratado Antártico, haciendo ciencia o dando apoyo a las bases antárticas españolas. Se han realizado diversos proyectos multidisciplinares a bordo del buque y de los que hemos ido hablando en las anteriores ediciones de esta serie de artículos: ORCA, Observación de Cetáceos, Tasmandrake-Powell 2020, BRAVOSEIS, ANTECO, GEO2-OCEAN, Galileo-IHM 5, Tardígrados, ANTARPLAST, etc. Al final de los diez proyectos previstos para realizar a bordo del buque, tan solo uno, el proyecto SAGA 1 que iba a ser desarrollado en aguas del Atlántico Sur entre mediados de abril y mediados de mayo, no ha podido ser realizado por imposibilidad de incorporar en Rio de Janeiro al personal investigador y técnico previsto.

Después de cinco meses, volvemos a navegar por aguas de la Zona Económica Exclusiva española canaria. Donde según lo previsto, deberíamos efectuar un mes de campaña oceanográfica entre mediados de mayo y mediados de junio. Estos trabajos se vienen desarrollando desde 1998, y concretamente en aguas canarias se ha trabajado los años 1998, 1999, 2000, 2011, 2012, 2017, 2018 y 2019. Los estudios de la ZEE es uno de los cometidos anuales del BIO “Hespérides”, para lo que el buque se pone a disposición del Ministerio de Defensa durante un mes al año. La coordinación de este proyecto se alterna entre el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) y el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA). Además, otros organismos colaboradores son el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad de Cádiz (UCA) y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Y como siempre, los técnicos de la Unidad de Tecnología Marina (UTM) del CSIC (Consejo superior de Investigaciones Científicas).

Un ejemplo más de como el Hespérides lleva siendo desde su entrada en servicio en 1991, un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas, civiles y militares, al servicio de la investigación y de la ciencia.