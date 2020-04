Sánchez y Casado se reunirán el lunes

Pedro Sánchez y Pablo Casado se reunirán finalmente el próximo lunes a las 11:00 de la mañana. Después de días intentando consensuar una fecha, la videoconferencia entre ambos se celebrará a inicios de la próxima semana, como había demandado el líder popular. Desde el Ejecutivo le urgían a que la cita fuera este mismo sábado, para poner poner en marcha la Mesa de Reconstrucción Económica y Social a partir de la próxima semana. En todo caso, una vez se realice la entrevista bilateral, se activará el foro de diálogo entre partidos “a la mayor brevedad posible”.

Casado decidió no acudir a la primera cita a la que le había emplazado Moncloa después de haberse enterado de la fecha y la hora por la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sin que ni siquiera nadie del Ejecutivo se hubiera puesto en comunicación con ellos. Casado le reprochó en la sesión de control del pasado miércoles que en 24 días le había dedicado, como jefe de la oposición, solo 4 minutos, ha cuestionado en numerosas ocasiones la intención de Sánchez de llegar a un pacto y recordó a Sánchez que “no era el Rey por mucho que convocara a una ronda de consultas”. El líder de los populares acude a esa reunión telemática convencido de la importancia de implementar cuanto antes un “plan de choque” para evitar la destrucción en el ámbito sanitario, económico y social antes de iniciar un pacto por la reconstrucción. Reclamar de nuevo test rápidos masivos para toda España y activar medidas de reactivación económica.

Por su parte, Sánchez ha continuado hoy la ronda de contactos con las formaciones políticas y ha conseguido la adhesión de ERC y EH Bildu a la Mesa de Reconstrucción. “Seguimos avanzando y sumando apoyos a esta iniciativa”, ha asegurado la portavoz María Jesús Montero. Desde la formación abertzale se ha señalado que se acepta formar parte de la misma, siempre que este foro de diálogo tenga como “objetivo preservar y mejorar los derechos de los trabajadores”. Por su parte, desde Esquerra se ha pedido al Gobierno dejar a un lado la recentralización y retomar el diálogo con Cataluña. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que ahora la “prioridad absoluta” es la lucha contra el coronavirus y que cuando “acabe la situación de pandemia” se retomará la normalidad y también las iniciativas políticas que se estaban llevando a cabo, como es el caso de la mesa de diálogo con la Generalitat.

Orden del día “abierto y flexible”

El Gobierno sigue sin avanzar las propuestas concretas que llevará a este foro de diálogo entre partidos y se limita a diseñarlo como el marco en el que realizar un “diagnóstico compartido y buscar soluciones conjuntas para poner los cimientos para la reconstrucción de España a medio plazo”. En este sentido, la portavoz Montero confirmó que el orden del día de la primera reunión de la Mesa cuando se produzca será “abierto, flexible y los temas no se van a acotar”. El objetivo del Gobierno es adoptar una “actitud humilde” que no justifique o sirva de impedimento para que algunas formaciones decidan no sumarse. “Que todas puedan participar con libertad”, ha señalado Montero.