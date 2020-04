Sánchez busca atar los Presupuestos en la mesa de partidos

El Gobierno ha conseguido el objetivo que llevaba días peleando. El próximo lunes sentará a Pablo Casado frente a Pedro Sánchez para plantearle el ambicioso proyecto de tejer un gran pacto de país para abordar la reconstrucción económica y social de España una vez se supere la pandemia del coronavirus. Que esta reunión bilateral tenga su extensión en la adhesión de la principal fuerza de la oposición al foro de diálogo entre partidos que el presidente ha puesto en marcha sería el principal fruto del encuentro. El Gobierno necesita que el PP esté presente en la Mesa para que adquiera la pátina de legitimidad de un gran consenso y está más cerca de conseguirlo. Mientras, Sánchez avanza en paralelo sumando a la totalidad de partidos con los que se ha reunido, salvo los extremos de Vox y la CUP que ni siquiera se han dignado a responder a la llamada del presidente.

El Ejecutivo avanza con pies de plomo, consciente del amplio abanico de sensibilidades que representan las formaciones que ya han confirmado su predisposición positiva a acudir, desde Ciudadanos hasta Bildu o ERC. Todos han puesto condiciones para sentarse a dialogar y el Gobierno ha optado por desterrar los apriorismos y acudir con una actitud “flexible y abierta” al encuentro. A esto obedece que se haya evitado trasladar una oferta concreta o cerrar un orden del día específico para la primera reunión de la Mesa, aún por fijar, pero que se espera “a la mayor brevedad posible”, una vez conocida la respuesta de Casado. Desde Moncloa no quieren dar un paso en falso con una oferta programática que pueda generar resistencias por parte de algunos partidos y, por ello, anuncia que “no se van a acotar los temas” para evitar “justificaciones” o “impedimentos” para que las formaciones eviten sumarse a este gran acuerdo, de manera que “todos puedan participar con libertad”.

La vocación es alumbrar “un diagnóstico compartido y soluciones conjuntas para poner los cimientos para la reconstrucción social y económica de España en el medio plazo”. Desde el Ejecutivo apuntan a grandes materias a tratar como la reactivación productiva, la Sanidad, la Educación o incluso una renta garantizada, como algunos de los aspectos que preocupan a la ciudadanía y que estarán sobre la mesa. Aunque desde Hacienda aseguran que este foro no está orientado a los Presupuestos Generales del Estado, inmediatamente se apunta a que sí ayudar a “fijar prioridades” y “alimentará el futuro esqueleto” de las cuentas públicas, como una forma de “plasmación concreta en números” de las cuestiones sobre las que hay consenso para relanzar el país. Precisamente a este consenso previo se aferran en Moncloa para señalar que “sería absurdo pensar que si existe un diagnóstico similar y los Presupuestos están inspirados y plasman estas prioridades” no sean posteriormente apoyados por los grupos que han participado del acuerdo. Sánchez no ha ocultado desde el inicio de la crisis del coronavirus que buscaría el apoyo de todos los partidos para aprobar unos Presupuestos de reconstrucción nacional.

El proyecto que María Jesús Montero ya había diseñado para 2020 ha quedado superado por la crisis del coronavirus, comenzando por las propias previsiones macroeconómicas que se barajaban y que han quedado en papel mojado. De un crecimiento del 1,6% a “una caída muy importante” del PIB como ya avanzan organismos como el Fondo Monetario Internacional. “Sería absolutamente irresponsable seguir como si no hubiera pasado nada”, destacó la portavoz. Por tanto, Hacienda se ve obligada a “retomar y comenzar nuevamente el trabajo presupuestario” para, una vez que disponga de las previsiones definitivas y sólidas, diseñar unas cuentas para 2021 que puedan contar con el aval de todos los grupos.

Prórroga del estado de alarma hasta el 10-M

Y esto porque España estará unas semanas más sumida en la excepcionalidad. El presidente del Gobierno se reúne hoy con el comité científico en Moncloa y oídas sus apreciaciones decidirá si mantiene el periodo de alarma al menos hasta el 10 de mayo. El anuncio se espera para hoy o mañana. Esta nueva prórroga se aprobará por el Consejo de Ministros el martes y por el Congreso de los Diputados el miércoles en una nueva sesión maratoniana en la que Sánchez se someterá al control de los grupos e informará a petición propia del contenido del último Consejo Europeo. Los datos de nuevos contagios y hasta 585 fallecimientos de las últimas horas no animan a relajar el confinamiento, aunque se ubica pasado el Puente de Mayo como el punto de inflexión ante el cual, si los datos son positivos, se podría comenzar a modular algunas de las medidas restrictivas vigentes en la actualidad. Para esa fecha, el sistema de marcadores que ha puesto en funcionamiento el Ejecutivo ya habrá fiscalizado si la vuelta de los sectores no esenciales a la actividad a partir del pasado lunes ha tenido o no un efecto negativo en la transmisión del virus. Fue el propio Sánchez quien en su última intervención ante el Congreso mostró su convencimiento de que serían necesarias nuevas prórrogas del estado de alarma.