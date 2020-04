El jefe de la Guardia Civil dice que «vigilan» las críticas al Gobierno

Las palabras del Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, durante la rueda de prensa ayer en el Palacio de la Moncloa, en el sentido de que la Jefatura del Servicio de Información del Cuerpo trabaja para «minimizar el clima contrario al Gobierno», provocaron la lógica reacción desde distintos sectores políticos al considerarlas en su textualidad. «Una cosa es lo que ha dicho y otra lo que quería decir y que se corresponde la realidad, que conoce perfectamente el general», han señalado a LA RAZÓN fuentes de la Benemérita.

Hablaba de bulos y de cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando para atajarlos. En ese momento, el general Santiago aseguró que desde el Instituto Armado estaban trabajando con sus especialistas en dos ámbitos. Uno, a través de la jefatura de Información, con el fin de «evitar el estrés social» que produce los bulos y otra para «minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

Esa es la realidad, pero le faltaban datos importantes que no ha añadido, admiten las mismas fuentes que reconocen que el general no ha estado muy afortunado. Efectivamente, los especialistas de la Guardia Civil trabajan en dos planos: el primero, para atacar las campañas de bulos y, a través de la oficina de prensa, ponerlos en conocimiento de la opinión pública; y el segundo, cuando se detecta una campaña deliberada de desinformación, con el fin de provocar «estrés social», en la que se difunden datos objetivamente falsos y que se distribuyen a través de las redes. A partir de ese momento, se instruye un atestado y se presenta en Fiscalía para su evaluación y estudio (que es lo que se está haciendo) por si fueran constitutivos de infracción penal y, en ese caso, investigarlo.

En lo que va de Estado de Alerta ya se han abierto varias diligencias, que permanecen secretas por orden de la Fiscalía. Si el general Santiago hubiera dicho todo esto, que responde a la realidad, no se hubiera montado el lío que se suscitó, pero las comparecencias públicas, las ruedas de prensa, tienen estas cosas, admiten los mismos medios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó de «lapsus» las palabras del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago. «Desconozco lo que se haya podido manifestar porque estaba en la reunión de la conferencia de presidentes. Ha debido de ser un lapsus del general al contestar», afirmó el ministro en rueda de Prensa. «El Estado de Alarma no cambia ni modifica nada y los bulos son aquellos que tienen un contenido absolutamente falso y su voluntad no es otra que causar de una forma engañosa, torticera e indebida una gran alarma social con riesgo objetivo para el orden público. Y ahí no entra para nada la crítica», puntualizó Marlaska, quien, con casi total seguridad, tendrá que explicar esta polémica en el Congreso esta misma semana.

«El bulo conduce a falsedades independientemente del contenido, con la finalizad de engañar, un fin lucrativo o provocar alarma social», insistió el ministro que puso varios ejemplos de lo que es un bulo en alusión a uno que circula en las redes sociales en el que se dice que el coronavirus se cura con remedios tradicionales. «Todos entendemos que esto es peligroso para la salud pública», indicó al respecto, para hacer alusión a otro bulo, el relativo a la existencia de vacuna que «está guardada pero no interesa». «Esto es engañoso y busca desestabilizar, con esto que quede claro lo que es un bulo», reiteró.

Posteriormente, el ministro insistió en que «lo que hay detrás de los bulos no tiene nada que ver con dar mayor o menor información pública. No obstante decir que el Portal de Transparencia, la información pública, es una de las prioridades de este Gobierno, por no decir la primera, después de terminar y acabar con el virus». En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también presente en la rueda de prensa, añadió que «el Estado de Alarma en ningún caso supone la restricción de derechos como la libertad de expresión». E insistió en que «las críticas son asumibles y el derecho a la crítica es bien recibido». al tiempo que destacó su «máximo respeto a la libertad de expresión y a los medios de comunicación», a los que calificó como «esenciales» en el actual contexto.