Sin duda, el general Santiago, portavoz de la Guardia Civil en el «Comité técnico» para la pandemia, es víctima de la tensión de la permanente exposición en directo ante los medios, en una situación muy excepcional, no habitual para él como Jefe del Estado Mayor de la Benemérita.

No dudo que ni él –ni, por supuesto, la Guardia Civil como Institución–, se prestarían a hacer lo que dijo, dada la calificación penal que esta actuación supone. Por ello, hay que preguntarse cómo es posible que hayan creado el nivel de alarma que vemos, dada la confianza que la sociedad española tiene en la Benemérita.

Encontramos la respuesta en la falta de credibilidad y confianza que tienen en el Presidente del Gobierno y su Vicepresidente Iglesias, una parte muy significativa de la sociedad y abrumadora entre los no afines al Frente Popular. Credibilidad y confianza son virtudes que –como la inocencia– una vez perdidas, son difíciles de recuperar, y Sánchez se ha ganado a pulso que no le creamos: dijo que no dormiría tranquilo, «como el 95% de los españoles», si pactaba con Iglesias.

Ahora los tenemos a ambos al frente de una gestión con más de 21.000 compatriotas muertos. Con «las derechas» gobernando, ellos liderarían una revolución en las calles. Nosotros estamos resignadamente confinados, y encima quieren controlar que no critiquemos al Gobierno. La Guardia Civil jamás se prestará a esto, pero no será porque ellos y Tezanos no lo intenten.