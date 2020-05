Votantes de PSOE y Podemos, los que más ven peligrar su empleo

Improvisado, precipitado o sin consultar a los sectores afectados por las medidas. Estas son algunas de las críticas que ha recibido el plan para la transición hacia una nueva normalidad presentado por el Ejecutivo hace ahora una semana. Reproches que llegan tanto desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular como por las dirigidas por el PSOE o los nacionalistas que, ponen en duda, entre otras cosas, la decisión de desescalar por provincias. El plan tampoco convence al electorado. El 59,7% de los participantes en el estudio demoscópico encargado por LA RAZÓN a NC Report cree no se está gestionando bien la desescalada, porcentaje que entre los votantes de Unidas Podemos se sitúa en el 57,2% y en el de los votantes del PSOE en el 40,4%. Pese a que un 69,1% de los seguidores del Partido Popular y un 78,9% de los de Vox tampoco aprueban la hoja de ruta del Ejecutivo, llama la atención que ni siquiera entre los votantes del Ejecutivo de coalición haya un férreo apoyo a sus directrices para lograr la ansiada normalidad. Son amplia mayoría también los que consideran que se debe ir recuperando la economía. En concreto, ocho de cada día está a favor, porcentaje que entre en los votantes de Vox se eleva hasta el 90,2%. Son los seguidores de Unidas Podemos los que menos prisa tienen por iniciar esa vuelta a la normalidad económica ya que está a favor de ir recuperando la economía el 61,2% frente al 80,4% de los votantes socialistas y el 87,2% de los populares. No obstante, un mayoría ajustada cree que no estamos preparados para el fin de confinamiento. Son los votantes de PP –64,3%– y los Unidas Podemos –61,3%– quienes más apoyan esta tesis.

El estudio de NC Report constó de 1.000 entrevistas telefónicas a españoles mayores de edad residentes en 62 municipios diseminados por las 17 comunidades autónomas. Las entrevistas se realizaron desde el miércoles 27 al 30 de abril, es decir justo en el periodo en el que las comunidades empezaron a publicar su propios planes de desescalada y se conocieron los desastrosos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). No es de extrañar, por lo tanto, que el 51,5% de los encuestados tema perder su puesto de trabajo, porcentaje que se eleva hasta el 63,4% entre los más jóvenes. Por partidos, los votantes de Unidas Podemos son quienes se sienten más atemorizados con un 51,2%, frente a los de Partido Popular con un 38,9%; los del PSOE un 47.4% y los de Vox un 40,7%. En lo que coinciden nueve de cada diez votantes encuestados, sean del color que sean, es en que habrá otra crisis económica. Por otro lado, la mayoría apoya que se prorrogue el estado de alarma hasta el mes de junio, aunque los votantes de Vox, con un 54,2%, son los más reacios a esta posibilidad.

Nueve de cada diez quiere un pacto de Estado

Pese a la profunda división entre la clase política que ha evidenciado esta crisis sanitaria, una mayoría muy acusada de los encuestados entiende que debería haber un pacto de estado. En concreto un 94,1%, porcentaje que se eleva hasta el 95,4% entre los encuestados de entre 35 y 54 años. Según la segmentación por electorado, los votantes de Unidas Podemos son los más favorables a esta opción con un 96,2% frente al 89,4% de los PP. Sobre la posibilidad de que las dos principales formaciones alcancen un pacto político y social para remar en la misma dirección y tratar de gestionar juntas la respuesta a la crisis sanitaria, el 58,7% no lo apoyaría. Son los jóvenes, con un 78,9% de rechazo quienes menos apoyan esta alianza. En esa línea, el 97,1% de los votantes de Podemos no apoyaría ese pacto PP-PSOE frente al 66,8% de los votantes del Partido Popular que sí lo haría. Tampoco los socialistas ven con buenos ojos esa alianza ya que el 65,5% se opone al pacto PSOE-PP frente al 18,3 que sí estaría a favor.

Con más de 25.000 muertos por la Covid-19 y con una economía en caída libre, no sorprende que la mayoría valore mal o muy mal la gestión del gobierno en la crisis. Los votantes de Vox, con un 92,9% de desaprobación, son los más críticos con la gestión del Ejecutivo. Además, ni el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ni el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, logran el aprobado. Solo un 3,9 de diez obtiene frente al 3 que del vicepresidente segundo.