Arrimadas se cogerá la baja por maternidad

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha asegurado que piensa cogerse la baja por maternidad para dedicarle ese tiempo a su hijo. La presidenta de los naranjas, en avanzado estado de gestación, asegura que este hecho no va a suponer para el partido “ningún tipo de problema” y que su equipo seguirá trabajando en las mismas ideas porque “está perfectamente preparado para pilotar el proyecto” con un comité ejecutivo al que se ha incorporado hoy, Edmundo Bal, José Ramón Bauzá o Mari Ángeles Rosado.

Además, destacó Arrimadas, al frente del Grupo Cs en el Congreso se quedarían tanto el portavoz de los naranjas, Edmundo Bal como José María Espejo-Saavedra quienes “tomarán las decisiones sin problema”, y se mostró convencida de que “no habrá ningún vacío de poder”. Además, recalcó que “un proyecto político es más que una persona y más que una presidente y no hay problema que durante unas semanas le dedique más tiempo a mi hijo”.

Una prórroga en el aire

Arrimadas ha vuelto a defender el “sí” pactado de Cs con Pedro Sánchez para aprobar la prórroga del estado de alarma y aseguró que “hoy veremos cómo se cumple” la desvinculación de los ERTES del estado de alarma que negoció. Sin embargo, insistió en que Cs es “muy crítico" con las decisiones del Gobierno y espera que mejore las medidas. Además, a lo largo de esta semana tendrá que llevarse a cabo una reunión telemática con Sánchez para que la informe sobre las medidas que se están adoptando, como se acordó en la negociación.

Sin embargo no adelantó si Cs volverá a aprobar una nueva prórroga del estado de alarma y aseguró que “hay que ir paso a paso” y que, por tanto, "no se pueden adelantar ningún escenario ya que, en esta pandemia, en 24-48h se pueden salvar muchas vidas y muchos empleos”, dijo Arrimadas. Insistió en que hay que ser “prudentes” y que el Ejecutivo tiene solo 155 apoyos por lo que “no hay que dar por hecho que tiene mayorías aseguradas”. Además, consideró que “es el Gobierno quien debe dar certidumbre y explicar que si pierde una votación en el Congreso no va a dejarnos desprotegidos”.

"Desescalada”

En cuanto a las diferentes fases establecidas por el Gobierno donde Madrid finalmente no ha pasado de fase, quedándose en la 0, Arrimadas indicó que el Ejecutivo " debe compaginar el salvar vidas con el salvar empleos" por lo que propone que se pueda avanzar en esas fases. Para ello, y como una medida de protección, la líder de Cs ha reclamado que el uso de mascarillas sea más extensible y "obligatorio” en lugares cerrados como por ejemplo supermercados, bancos, tiendas, al igual que ya lo es en el transporte público. Además, advirtió de que en las grandes ciudades no se puede garantizar en muchos casos que los paseos se hagan respetando la distancia adecuada por lo que apostó también por el uso obligatorio de mascarillas. “Creemos que tarde o temprano lo tendrá que decretar, al igual que hicieron con el transporte público porque así se lograría avanzar en la economía, pero con una protección sanitaria”