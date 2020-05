Podemos apoya junto a los independentistas el acercamiento de los presos más vulnerables

Uno de los partidos del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, Unidas Podemos, apoya el manifiesto impulsado por los partidos nacionalistas e independentistas que urge al Gobierno a excarcelar a los presos enfermos o de avanzada edad o los que se sitúan en situación de vulnerabilidad ante la pandemia del coronavirus. Bajo el título “Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad”, Unidas Podemos suma su firma a otras ocho formaciones nacionalistas e independentistas, ERC, JxCat, PNV, Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís.

Los partidos firmantes subrayan que la crisis sanitaria está teniendo un impacto “muy fuerte” en las cárceles y reclaman medidas “alternativas a la privación de libertad” para garantizar el derecho a la salud de los presos. Plantean la posibilidad de excarcelar a los internos más vulnerables o de acercarlos a sus lugares de procendencia.

Independentistas y nacionalistas apelan a que la OMS o el Consejo de Europa urgen medidas específicas para los presos ante la pandemia y subrayan la necesidad de poner en marcha un plan “más exigente” para que los presos permanezcan “en espacios más saludables y en condiciones de atención y cuidado más profilácticas y adecuadas”. A su juicio, todas ellas son medidas encaminadas a “evitar la propagación del virus en los centros penitenciarios, aliviar los escasos recursos sanitarios y disminuir la tensión en las prisiones, a la par de reforzar el arraigo familiar y social de estas personas con su entorno”.

Estas medidas deberían ser adoptadas -defienden- “sin excepcionalidad de ningún tipo derivado de la tipología o gravedad del delito” a todos aquellos presos que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia, tengan un pronóstico favorable a la reinserción social y cuenten con recursos familiares o de su entorno para someterse al confinamiento “en los mismos términos que el resto de la sociedad”.

En este sentido, los nueve presos independentistas no cumplirían con los criterios marcados en el documento ya que ninguno ha cumplido aún las tres cuartas parte de la condena. Eso no quita que la Generalitat intentara permitirles que pasaran el confinamiento en sus casas, pero, finalmente, las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios lo descartaron ya que está clasificados en segundo grado y la mayoría no han cumplido la cuarta parte de la condena.

Asimismo, los partidos firmantes también piden la coordinación entre Sanidad, Justicia e Interior para generalizar las medidas de protección, examen de síntomas preventivo y diagnóstico rápido de personas en prisión, derivándolas inmediatamente a centros hospitalarios a quienes presenten síntomas o den positivo en coronavirus. También reclaman que, mientras dure la crisis sanitaria, los reclusos gocen de información actualizada y accesible sobre la evolución del virus. Consideran también que conviene extender la comunicación no presencial entre internos y familiares, y que las llamadas telefónicas sean gratuitas y se pueda ampliar el servicio a las videollamadas, más allá de las actuales por enfermedad o urgencia familiar.

En cuanto a la fase de la desescalada, solicitan al Gobierno que se tenga “igualmente en cuenta” a las personas privadas de libertad y se “aceleren” las decisiones encaminadas a que las personas presas “retomen las comunicaciones directas con sus familias y abogados”. Abogan también por dar “los pasos necesarios” para proceder al acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todos los presos que lo soliciten. El acercamiento, respaldan, debería iniciarse con los reclusos más alejados de sus domicilios y con los padres y madres de hijos menores.

El manifiesto está firmado por los portavoces de estos grupos parlamentarios y, según fuentes de Podemos, por el presidente del grupo confederal y portavoz de la En Comú Podem, Jaume Asens.