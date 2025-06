La UCO detecta que Koldo y Santos Cerdán eliminaron parte de sus conversaciones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que Koldo García y Santos Cerdán incrementaron la seguridad de sus conversaciones con el avance de las investigaciones. En una primera etapa, en Navarra, hablaban sin tapujos de las contraprestaciones económicas que recibían. Cuando desembarcaron en Madrid priorizaron aplicaciones encriptadas que son utilizadas por las organizaciones criminales.

En el último "informe Cerdán" del Tribunal Supremo, los investigadores hacen un repaso de los diferentes periodos que vivieron los tres protagonistas a lo largo del tiempo: Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Los guardias civiles han podido hacer una "fotografía" de sus movimientos gracias al análisis de los dispositivos móviles del exasesor del ministro.

Además de las ocho grabaciones que tenía guardadas también se han conocido los primeros datos del volcado del teléfono de Koldo. Sin embargo, no lo han tenido nada fácil los agentes de la Guardia Civil para trasladar la información requerida por el juez Leopoldo Puente.

Así, en la última etapa de este trío, cuando están fuera del Gobierno, tanto Koldo como Ábalos habrían seguido ejerciendo su influencia en diferentes estamentos de la Administración. También trataban de lograr a través de Santos Cerdán que les fueran abonadas las cantidades presuntamente adeudadas por la adjudicación de obras durante su periplo ministerial.

La UCO destaca en su informe que, a lo largo de esta cronología, han podido apreciar la "evolución en el empleo de medidas de seguridad" utilizadas por los principales involucrados. De no otorgar especial importancia a dichas medidas y hablar abiertamente sobre circunstancias relativas a la obra pública durante la etapa en Navarra, Koldo y Santos pasaron a tratar "ciertos asuntos mediante la aplicación de mensajería instantánea Signal", la cual se caracteriza por la privacidad en las comunicaciones.

Cerdán y Koldo en una aplicación de narcos

Esta aplicación está muy extendida entre las organizaciones criminales, principalmente las bandas de narcos. En su interior existe más seguridad que otras como Telegram o WhtatsApp. La Guardia Civil detectó que Koldo tenía en sus dos dispositivos intervenidos esta aplicación. A pesar de ello: "no se han localizado mensajes".

Llegada de Koldo García al Tribunal Supremo. Jesús G. Feria La Razón

A pesar de la limpieza de esta "aplicación", los agentes saben de buena tinta que Koldo y Santos se comunicaban de esta forma. Y es que el 28 de abril de 2020, Cerdán escribió a Koldo: "Mira Signal". Además, el exdirigente socialista confesó que hablaba "con los de Bildu" con esta plataforma.

La Guardia Civil achaca que no hay mensajes a que "las características propias de la aplicación, que permite el borrado automático de los mismos". "La aplicación cifra las comunicaciones extremo a extremo, permite el borrado automático de mensajes, utiliza los dispositivos de los usuarios como repositorios de los mensajes, no pudiendo acceder en remoto y no tiene acceso a la información del perfil del usuario", detalla el informe de la UCO.

Asimismo, los investigadores inciden que en las grabaciones, que se conciertan para "tratar temas sensibles relacionados con la obra pública o los presuntos pagos derivados de ésta, los interlocutores, Koldo y Ábalos, no "tenían sus dispositivos móviles encima o los tenían en modo avión". Una máxima que incumplió su exasesor al llevar una grabadora.