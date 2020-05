Casado tilda de “caótica y partidista” la desescalada y plantea el “pacto Cajal” en materia de Sanidad

El PP ha presentado su propuesta alternativa de recuperación ante la crisis del coronavirus. Para ello, ha encargado unos trabajos que, bajo el lema “Activemos España”, va a iniciar con los “mayores expertos del partido” con seminarios que llevarán a cabo todos los viernes y que pivotará en tres áreas: la de Sanidad, que coordinará Ana Pastor; Económica, que liderará Elvira Rodríguez; y sobre libertades, Justicia e interior bajo la coordinación de Enrique López.

El líder de los populares, Pablo Casado también propone un gran pacto de Estado por la Sanidad que salga de la comisión de reconstrucción bajo el nombre de “Pacto Cajal”, en recuerdo al premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, en el que fije una financiación suficiente, una mejora de la investigación, “potenciar” una industria nacional, así como la creación de una agencia nacional de salud pública donde haya un representante de cada comunidad autónoma.

Además, insistió en la importancia de la “reforzar” la atención primaria, telefónica, domiciliaria; circuitos de infecciosos determinados “donde no haya cruces ni de personal ni de material”.

Casado aseguró que “la mala respuesta del Gobierno ante la pandemia nos va a hacer convivir con el COVID-19 durante meses o años” y además, por los cálculos que tenemos, "hasta el 80% de la población no se ha inmunizado, por lo que hay mucho riesgo de repuntes”, advirtió.

El líder del PP adelantó que su partido no va a negociar una prórroga del estado de alarma, ya considera que “sí hay plan B” y volvió a recordar hasta seis leyes, reales decretos y normas internacionales que pueden emplearse para ello. Recordó que no negoció antes las prórrogas anteriores y esta vez tampoco lo hará y el partido votará “no”, porque consideran que no se puede alargar más esta excepcionalidad. Solo apoyarán los reales decretos que consideren “son positivos” para los españoles, pero advirtió de que el PP no va a formar parte de la cogobernabilidad de Sánchez e Iglesias.

“Desescalada ideológica”

El PP no entiende la “caótica y partidista” desescalada o el hecho de que en la hora habilitada para que las personas mayores salgan a la calle, “haya personas sin mascarillas”. Subrayó que hay estudios que indican que, la transmisión del COVID podría ser prevenida solo con el uso de mascarillas de manera que apuesta porque se amplíe el uso obligatorio y destacó que sospecha por qué no se ha hecho; “porque no han sido capaz de garantizarla a los sanitarios, difícilmente podrán hacerlo con el resto de la población”. Por ello, Casado insistió en la importancia de ampliar ese uso además de los test masivos y “se siga la huella de contagio” mediante aplicaciones informáticas, además de distanciamiento social donde “no se base todo en el confinamiento”. Además, criticó que el “Gobierno está muy cómodo” con la excepcionalidad de los poderes que le da el estado de alarma".

Casado denunció que la abstención de Bildu a la última prórroga del estado de alarma “parece que no fue gratis” ya que, destacó, se están acercando presos con delitos de sangre al País Vasco, o, a cambio del “sí” del PNV “ha habido una fase discrecionalidad en la desescalada”, dijo.

El PP aseguró que no está en contra de la “renta mínima”, pero apuesta por lo que denominó “tarjeta social”, de manera que cada prestatario de ayuda pública tenga un registro de qué recibe de comunidades, ayuntamientos o de la ayuda estatal. Además, el líder del PP apuesta porque “se debe hacer de manera temporal”. Casado apuesta que se mantenga la actividad empresarial a través de los mecanismos de liquidez, un plan de fiscalidad, y no se grave con IRPF o IVA donde los más afectados son las clases medias.