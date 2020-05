Vox acusa a Marlaska de practicar la “política represiva” y éste responde: “Sin el Gobierno no sois nada”

Rifirrafe entre el diputado de Vox, Ignacio Gil-Lázaro y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a costa de la “utilización de la democracia” y el intento de coartar libertades.

“¿Va a seguir utilizando su condición de ministro del Interior para debilitar la democracia española?”, fue el misil lanzado por el diputado de Vox en su pregunta durante la sesión de control al Gobierno a Grande Marlaska. El titular de Interior aseguró que “únicamente nos limitamos a garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, conjugándolos con la salud pública”. Previamente negó la mayor y recordó que ya había respondido en anteriores sesiones de control a Vox sobre que “este ministro no prevarica incumpliendo arbitrariamente la legislación penitenciaria, que tampoco compra ilegalmente con dinero público la protección mediática, que no censura limitando arbitrariamente la libertad de expresión o manifestación y que no es tan irresponsable” como para no proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y aseguró que tampoco abusan del estado de alarma”.

Gil Lázaro le recriminó el “desparpajo” con el que decía todo eso y le acusó de ser el “ejecutor del ataque contra el orden constitucional que este Gobierno está perpetrando mediante un uso del estado de alarma, convirtiendo el confinamiento en un auténtico encierro generalizado de la población con anulación de derechos y libertades y con toque de queda a las 23.00 de la noche”. El diputado de Vox arremetió contra Grande-Marlaska por haber dado “órdenes de espionaje y censura en las redes”, algo que le recordó “sabe que son ilegales” y aseguró que no les extrañaría que esté haciendo lo mismo con correos electrónicos y conversaciones telefónicas.

Vox volvió a desafiar al Gobierno y su estado de alarma y recordó que el próximo 23 de mayo se manifestarán en las calles de las principales provincias de España con vehículos, después de que el titular de Interior haya impartido lo que denominó como “órdenes ilegítimas de actuación coactiva contra los que pretenden ejercer sus libertades”. A ver si se atreve a impedirlas”, le retó. Muy contundente, Gil Lázaro criticó a Marlaska por su “política represiva, cuyo único fin es impedir que los españoles puedan manifestar su protesta contra un Gobierno inútil, mentiroso y, cuya actuación ha causado miles de muertos y la ruina”, dijo. Asimismo, aseguró que lo único que le importa al Gobierno es seguir exhibiendo un “poder autoritario” y apuntó que la “nueva normalidad es un intento de paso de cambio de régimen”.

En su réplica, Marlaska citó al ex ministro Pérez Rubalcaba cuando le decía a Gil Lázaro que le veía mucho por tertulias de la extrema derecha. “Ojalá no haya muchos más diputados del PP que sigan su senda”, le recrimintó. “Ustedes, sin el Gobierno de coalición de Sánchez, sin el PSOE y sin Unidas Podemos, no sois nada”, le espetó el titular de Interior al diputado de Vox.