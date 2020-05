Sánchez anuncia una prórroga del estado de alarma de “alrededor de un mes”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy en Moncloa para confirmar su intención de pedir una nueva prórroga del estado de alarma, esta vez, por periodo de “alrededor de un mes". El jefe del Ejecutivo ha justificado esta ampliación extendida en que “hay que mantener el rumbo que nos ha guiado hasta aquí, con prudencia, para mantener a raya el virus”. El presidente ha defendido que “el estado de alarma ha funcionado y lo ha hecho en todos los niveles” y asegura que su vocación es que ésta sea la “última” ampliación del periodo de excepcionalidad, que debe durar hasta llegar a la “nueva normalidad”. “Algunas regiones llegarán al filo de la llegada del verano y otras unas semanas después”, ha cuantificado.

En este sentido, Sánchez ha confirmado que, aunque su horizonte temporal se ubica en las 6 semanas, “todo va a depender de la evolución del virus y no de criterios políticos", por lo que “se podrá levantar el estado de alarma en algunas comunidades antes que en otras si se produce su entrada en la “nueva normalidad” de manera asimétrica”. Por tanto, aunque se pida la prórroga por un mes, el presidente ha confirmado que “a lo largo de las próximas semanas se podrán producir modificaciones en virtud de la epidemia”.

A la extensión de un mes se suman otras especificidades que entrarán en vigor en esta quinta prórroga y que irán en la línea de dar más poder a los territorios en la desescalada. En la línea de la anunciada “cogernanza” el Gobierno tiene previsto ir diluyendo el poder del mando único en favor de las Comunidades Autónomas, aunque retendrá las facultades específicas para limitar la libertad de movimientos de los españoles, con el objetivo de evitar nuevos rebrotes o tomar el control en caso de que estos surjan. En concreto, solo Sanidad retendrá sus facultades y será la “única autoridad delegada”, por lo que decaerán las referidas a Interior, Transportes y Defensa que hasta ahora también conformaban el mando único.

El Gobierno sigue negociando a estas horas los apoyos para superar el trámite parlamentario de aval a la prórroga. El objetivo es “lograr un gran consenso”, esto es, consolidar los votos que obtuvo la anterior votación, los del PNV y Ciudadanos, al tiempo que se atrae a ERC, que hace una semana votó en contra. No obstante, desde el partido naranja, su líder, Inés Arrimadas ha asegurado que no está a favor de una prórroga de un mes de duración y Sánchez ha evitado confirmar la extensión concreta de la ampliación de la excepcionalidad porque ha reconocido que se está negociando con los grupos.

“En el mismo equipo” que Isabel Díaz Ayuso

En cuanto a las críticas vertidas por la Comunidad de Madrid, que acusan al Gobierno de intentar boicotear el paso de la región a las sucesivas fases, Sánchez ha pedido unidad y ha asegurado “jugar en el mismo equipo” de todas las comunidades autónomas y provincias" en la lucha contra el virus. “La desescalada no es una carrera”, ha recordado. El presidente ha asegurado que están actuando con “extremada prudencia” y que las decisiones que se toman tiene “bases sólidas” no sujetas a criterios políticos, sino a criterios técnicos y de los expertos. “Antepongamos lo que nos une y no entremos en discrepancias que no son tales”, ha destacado.