Girauta llama a no ser “la escobilla del váter de un autócrata”

El ex portavoz de Cs, Juan Carlos Girauta, quien abandonó la militancia de Cs después de que la líder del partido, Inés Arrimadas negociara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez la cuarta prórroga del estado de alarma, se ha pronunciado sobre el pacto de la quinta.

Antes de conocer la renuncia del diputado Marcos de Quinto, criticaba mediante un mensaje de Twitter la decisión de la formación naranja de prorrogar por 15 días más el estado de alarma después de haber vuelto a negociar con el Gobierno. “Otra vez”, apuntó. “Suerte que ya no esperaba nada del partido que levantamos con tanto riesgo, trabajo e ilusión”. Indicó que “marcharse duele, pero luego ya está. No te tienes que avergonzar periódicamente”.

Girauta, en otro tuit manifestó que ahora solo espera “que los grandes amigos que tiene, los de verdad, actúen con dignidad”. Además, apunta a que los miembros de la formación naranja se ahorren lo de “es por vuestro bien” porque “todos los dictadores dicen eso”.

Si contribuyes a cercenar mis libertades no te puedes llamar a amigo mío.



Y ahórrate lo de “es por vuestro bien“. Todos los dictadores dicen eso. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) May 19, 2020

Frente a la idea de romper la disciplina de voto indicó que hacía un “llamamiento a no ser la escobilla del váter de un autócrata” porque “cuando mi libertad está en juego no paso ni una”, tuiteó el ex portavoz de los naranjas. Frente a los que se “escandalizan” de su expresión, responde: