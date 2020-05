La líder de Cs, Inés Arrimadas, esta vez acudió al pleno del Congreso que debate la prórroga del estado de alarma para defender ella misma el “sí” negociado in extremis con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Tomó la palabra desde su bancada donde dedicó sus primeras palabras a las familias que han perdido a sus seres queridos por causa del coronavirus. “Los españoles nos juzgarán por lo que hemos hecho en esta crisis y sobre todo al Gobierno por haber llegado tarde a la pandemia”.

Arrimadas indicó que los diputados deberían ponerse en el lugar de la sensación generalizada: “Miedo, preocupación, incertidumbre...” no solo por la pandemia sino porque “se ha llegado tarde y mal” y también por las “improvisaciones” y porque dijo “no se ve consenso, ni unidad política”. Además, adviertió de que no se está votando la continuidad del Gobierno de Sánchez, ni una investidura y que el Ejecutivo, a pesar de que hoy tenga su “sí” a la prórroga del estado de alarma sigue teniendo 155 apoyos de gobierno.

La líder de Cs aclaró que “lo de hoy no es un voto a favor de Sánchez o Iglesias, si no votar si queremos que este sábado se pueda salir sin control, coger el coche a la playa y se produzca la caída de los ERTE” porque, subrayó, "a día de hoy seguirá vinculada”. Además aseguró que ella sí que cree que Sánchez es capaz de dejar desprotegido a los españoles si decae el estado de alarma ytambién cree que el presidente es cierto que no tiene ningún plan B.

La líder de Cs defendió que su partido ha sido propositivo, ha tendido la mano al Gobierno pero “jamás para justificar los errores” y garantizó que seguirán siendo muy críticos con ello. Dijo que Cs apuesta por ser un partido “útil” y recordó que había negociado con el Gobierno tres puntos: la desvinculación del pago de los ERTE del estado de alarma -a pesar de que en esa votación no se ha hecho-, la necesidad de un plan "B" porque “usted no le puede decir a los españoles que si pierde un día una votación usted ya no tiene alternativa ni nos puede proteger a los españoles” . Y la tercera, que llame a la oposición, consensué sus decisiones y consulte a las comunidades autónomas.

La presidenta de Cs pidió además que el uso obligatorio de mascarillas se extienda a más sectores. "Es una prórroga no por 15 meses sino para 15 días” y aseguró que el estado de alarma ha sido necesario para mantener un confinamiento generalizado a los españoles, pero le pidió al Gobierno que piensa en la salida ordenada de los españoles y advirtió de que la actual “sirve para lo que sirve, pero no para tramitar por la puerta de atrás una ley educativa, ni hacer nombramientos, ni para cerrar el portal de transparencia”.“Entre ser útiles e inútiles es claro y asumo este voto favorable en conciencia” con la confianza de que los acuerdos con Sánchez se cumplan, ha señalado.

PNV: un “sí” a cambio de “cogobernanza y codecisión” real

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha confirmado que su grupo votará a favor tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno, lo que no ha sido obstáculo para que también lance críticas a Sánchez. En ese sentido, la censurado que el Gobierno presentara “una desescalada sin consensuar y con un criterio general”, el de la provincia, “más propia del modelo francés que de un estado de las autonomías”. También ha afeado a Sánchez su insistencia “en el mando único” durante semanas: “No se puede mantener una situación de excepcionalidad en algo permanente”.

Esteban ha destacado el enfoque “constructivo” con el que el PNV ha afrontado esta negociación con el objetivo de que “aclarar las cosas y que se haga en este decreto”, especialmente en lo que concierne a la incorporación de “la cogobernanza y la codecisión” en la transición hacia la nueva normalidad. “Es necesario llevar las cosas de la mano modificando la rigidez inicial”. La propuesta del PNV consiste en que las comunidad tendrán la posibilidad de proponer la “modificación, ampliación y restricción” de las unidades de actuación sobre las que se apliquen las fases así como en la aplicación “de las medidas para adaptarlas mejor a la evolución” de la epidemia. Esteban ha insistido en que una vez que el Gobierno central y los autonómicos compartan estas decisiones, es fundamental que “el que implemente y las module sea el presidente autonómico”. Ha puesto encima de la mesa, por ejemplo, que no sea necesario que el estado de alarma esté vigente durante todas las fases de la desescalada o que, llegado un momento, no tenga necesariamente que estar vigente en todo el país. En varias ocasiones a lo largo de su intervención el portavoz nacionalista vasco también le ha reclamado “que vaya preparando el futuro en estos 15 días” y que trate de desligar “las medidas económicas de ayuda" al estado de alarma.